Москвичей предупредили о возможном землетрясении на Новый год

Эксперт добавила, что в столице в последнее время было построено очень много высотных зданий, а под поверхностью Москвы очень много полостей — может быть перераспределение напряжения, что может вызвать искусственные землетрясения и различные события. Люсина также напомнила, что под землей столицы течет более 20 рек.