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В Аргентине произошло землетрясение магнитудой 5,8

БУЭНОС-АЙРЕС, 25 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,8 зарегистрировано в провинции Катамарка на северо-западе Аргентины. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: Газета.Ру

По его данным, эпицентр находился в 46 км к юго-востоку от города Тиногаста, где проживают порядка 14,5 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 131 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.