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Под Новый год морозы на Дальнем Востоке могут доходить до минус 50 градусов

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Мороз в Дальневосточном федеральном округе на Новый год может достигать минус 50 градусов, похолодает и в Сибири. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: AP 2024

«На Новый год существенно изменится погода на Дальнем Востоке, причем во всем округе, который занимает около 40% территории страны. В регионе оформляется антициклон, который будет определять погоду, и уже к 29 числу температуры будут ниже нормы: в Якутии — на 4−6 градусов, на Чукотке и в Магаданской области — на 8−10, в Хабаровском крае — на 4. И это значит, что 35-градусные морозы будут наблюдаться в Амурской области и в Хабаровском крае, а в Якутии, в Магаданской области, на Чукотке и Колыме они будут доходить до минус 50», — сказал он.

Вильфанд объяснил, что похолодание будет связано с тем, что начиная с 29 декабря произойдет «блокировка» теплого воздуха, поступавшего из Атлантики. В связи с этим сильно похолодает и в Сибири. В ближайшие дни на юге Западной Сибири, в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях температуры будут низкими — около минус 25−30 градусов, в Республике Алтай 25—26 декабря ожидается сильный мороз до минус 40−42 градусов.