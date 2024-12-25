Под Новый год морозы на Дальнем Востоке могут доходить до минус 50 градусов

«На Новый год существенно изменится погода на Дальнем Востоке, причем во всем округе, который занимает около 40% территории страны. В регионе оформляется антициклон, который будет определять погоду, и уже к 29 числу температуры будут ниже нормы: в Якутии — на 4−6 градусов, на Чукотке и в Магаданской области — на 8−10, в Хабаровском крае — на 4. И это значит, что 35-градусные морозы будут наблюдаться в Амурской области и в Хабаровском крае, а в Якутии, в Магаданской области, на Чукотке и Колыме они будут доходить до минус 50», — сказал он.