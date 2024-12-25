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Синоптики спрогнозировали небольшие осадки и гололед в Москве 25 декабря

Облачно, небольшие осадки, гололедица — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 25 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +6° 0 м/с 52% 765 мм рт. ст. +4°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до −4.

В Московской области днем синоптики обещают от −3 до +2 градусов, ночью температура может упасть до −6.

Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.

Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.

Накануне управление МЧС России по столице сообщило, что в Москве и Московской области до утра 25 декабря местами ожидаются туман с видимостью 200−700 м.

Также 23 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в большинстве регионов России на этой неделе ожидается превышающая климатическую норму температура.