Синоптики спрогнозировали небольшие осадки и гололед в Москве 25 декабря

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от −1 до +1 градуса. Ночью столбики термометров опустятся до −4.
В Московской области днем синоптики обещают от −3 до +2 градусов, ночью температура может упасть до −6.
Ожидается ветер переменных направлений со скоростью 2−7 м/с.
Атмосферное давление составит 757 мм ртутного столба.
Накануне управление МЧС России по столице сообщило, что в Москве и Московской области до утра 25 декабря местами ожидаются туман с видимостью 200−700 м.
Также 23 декабря научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в большинстве регионов России на этой неделе ожидается превышающая климатическую норму температура.