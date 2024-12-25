Сахалин будет отрезан от материка 3 дня

В Администрации Ванинского муниципального района Хабаровского края сообщили, что со второй половины 25 декабря будет приостановлена работа паромной переправы до порта города Холмск в Сахалинской области.
Такое решение связано со штормовым предупреждением МЧС России. Согласно оперативному прогнозу чрезвычайных ситуаций ведомства, в течение проходящего сейчас циклона порывы ветра по всему Татарскому проливу могут достигать 13 метров в секунду.
«Возобновление движения паромов из порта Ванино планируется в первой половине суток 28 декабря», — добавили на странице в социальных сетях Администрации Ванинского района.