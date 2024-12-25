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В трех регионах РФ в ближайшие дни ожидается непогода

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Лавинная опасность и дожди прогнозируются в ближайшие дни на юге России, на Сахалине ожидается сильный снегопад. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +4° 0 м/с 65% 766 мм рт. ст. +4°
Источник: РИА "Новости"

«В ближайшие дни в горах Краснодарского края лавиноопасно, в Крыму ожидается дождь, на участке Анапа — Геленджик ветер будет доходить до 20 м/с. Вот этот ветер обусловливает волнение моря и, конечно, очень неблагоприятен, потому что мешает тем работам, которые там сейчас ведутся (по ликвидации последствий крушения танкеров в Азовском море — прим. ТАСС)», — сказал метеоролог.

По его словам, в четверг и пятницу на Сахалине ожидается снегопад, в регионе выпадет 20 мм осадков менее чем за 12 часов, прогнозируется усиление ветра до 20−25 м/с, ожидается ухудшение видимости из-за метели.

В Пермском крае, на севере Приволжского федерального округа, ожидается сильный гололед, в регионе существует угроза обрыва проводов.