В трех регионах РФ в ближайшие дни ожидается непогода

«В ближайшие дни в горах Краснодарского края лавиноопасно, в Крыму ожидается дождь, на участке Анапа — Геленджик ветер будет доходить до 20 м/с. Вот этот ветер обусловливает волнение моря и, конечно, очень неблагоприятен, потому что мешает тем работам, которые там сейчас ведутся (по ликвидации последствий крушения танкеров в Азовском море — прим. ТАСС)», — сказал метеоролог.