Народные приметы на 26 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 26 декабря чтят память мученика Евстратия. Согласно писаниям, он жил в IV веке в Севастии Армянской в период гонений на верующих при императоре Диоклетиане. Известно, что Евстратий происходил из знатного рода и поначалу скрывал свою веру, однако, когда он увидел истязание христиан, раскрыл правду, за что был подвергнут жестоким пыткам, а после — убит.
Приметы погоды 26 декабря
Начиная с 26 декабря рекомендуется наблюдать за погодой в течение следующих 12 суток. По ним можно будет предсказать погоду на весь следующий год. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.
Какая погода будет 26 декабря — таким будет и весь январь.
Появится иней — ожидайте морозы и метели.
В ночь на 26 декабря будет видно звездное небо — в ближайшие дни стоит ожидать резкое похолодание.
Окна в доме начнут потеть — скоро потеплеет.
Птицы будут днем скакать по снегу — в скором времени морозы отступят.
Солнце закроет большое облако — днем начнется буран.
Что можно делать 26 декабря
26 декабря, чтобы быть здоровым весь следующий год, нужно сходить в русскую баню. Доказано, что такая процедура укрепит сосудистую систему и уменьшит воспалительные процессы в легочной ткани. Что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?
В этот день нужно воткнуть на пороге серп или положить туда топор острием вверх. Считалось, что это поможет защитить дом от злых духов и ведьм, скитающихся, чтобы поднять вихри.
26 декабря стоит проверить, насколько хорошо утеплен дом, чтобы предотвратить появление сквозняков. Если живете в квартире, рекомендуем перевести пластиковые окна в зимний режим.
Чтобы привлечь благополучие и удачу, нужно провести этот день дома, занимаясь бытовыми делами — стиркой, уборкой и мелкими ремонтными работами.
Что запрещено делать 26 декабря
26 декабря категорически запрещено заговаривать с незнакомцами и приводить их в дом, так как под обликом миловидного странника может скрываться злая ведьма. Что еще не стоит делать в этот день?
На Руси верили, что в это число нельзя ругаться и сквернословить, в противном случае ведьмы заберут с собой.
Не стоит оставлять веники и метлы у порога дома, так как злые колдуньи утащат их, чтобы поднять вихрь и солнце замести.
Нельзя в это число брать в руки давно потерянный предмет, который сегодня внезапно обнаружится. Считается, что через него ведьмы передают болезни и невзгоды.
Чтобы избежать проблем в семье, не сушите в этот день белье на улице.
Категорически запрещено выливать на улицу недопитый напиток, иначе можно сильно заболеть. Правда, в морозы подхватить простуду можно, соблюдая все правила. О том, как сохранить здоровье в предновогодней суете, рассказали эксперты.