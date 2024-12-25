Народные приметы на 26 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 26 декабря чтят память мученика Евстратия. Согласно писаниям, он жил в IV веке в Севастии Армянской в период гонений на верующих при императоре Диоклетиане. Известно, что Евстратий происходил из знатного рода и поначалу скрывал свою веру, однако, когда он увидел истязание христиан, раскрыл правду, за что был подвергнут жестоким пыткам, а после — убит.