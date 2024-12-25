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Народные приметы на 26 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 26 декабря называют Евстратиев день и Ведьмины посиделки. На Руси верили, что в это число злые колдуньи слетаются вместе, устраивая снежные вихри, чтобы замести солнце и продлить тем самым нещадные морозы.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Православные верующие 26 декабря чтят память мученика Евстратия. Согласно писаниям, он жил в IV веке в Севастии Армянской в период гонений на верующих при императоре Диоклетиане. Известно, что Евстратий происходил из знатного рода и поначалу скрывал свою веру, однако, когда он увидел истязание христиан, раскрыл правду, за что был подвергнут жестоким пыткам, а после — убит.

Приметы погоды 26 декабря

Начиная с 26 декабря рекомендуется наблюдать за погодой в течение следующих 12 суток. По ним можно будет предсказать погоду на весь следующий год. О том, каким еще приметам стоит доверять, читайте ниже.

  • Какая погода будет 26 декабря — таким будет и весь январь.

  • Появится иней — ожидайте морозы и метели.

  • В ночь на 26 декабря будет видно звездное небо — в ближайшие дни стоит ожидать резкое похолодание.

  • Окна в доме начнут потеть — скоро потеплеет.

  • Птицы будут днем скакать по снегу — в скором времени морозы отступят.

  • Солнце закроет большое облако — днем начнется буран.

Что можно делать 26 декабря

26 декабря, чтобы быть здоровым весь следующий год, нужно сходить в русскую баню. Доказано, что такая процедура укрепит сосудистую систему и уменьшит воспалительные процессы в легочной ткани. Что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?

  • В этот день нужно воткнуть на пороге серп или положить туда топор острием вверх. Считалось, что это поможет защитить дом от злых духов и ведьм, скитающихся, чтобы поднять вихри.

  • 26 декабря стоит проверить, насколько хорошо утеплен дом, чтобы предотвратить появление сквозняков. Если живете в квартире, рекомендуем перевести пластиковые окна в зимний режим.

  • Чтобы привлечь благополучие и удачу, нужно провести этот день дома, занимаясь бытовыми делами — стиркой, уборкой и мелкими ремонтными работами.

Что запрещено делать 26 декабря

26 декабря категорически запрещено заговаривать с незнакомцами и приводить их в дом, так как под обликом миловидного странника может скрываться злая ведьма. Что еще не стоит делать в этот день?

  • На Руси верили, что в это число нельзя ругаться и сквернословить, в противном случае ведьмы заберут с собой.

  • Не стоит оставлять веники и метлы у порога дома, так как злые колдуньи утащат их, чтобы поднять вихрь и солнце замести.

  • Нельзя в это число брать в руки давно потерянный предмет, который сегодня внезапно обнаружится. Считается, что через него ведьмы передают болезни и невзгоды.

  • Чтобы избежать проблем в семье, не сушите в этот день белье на улице.

  • Категорически запрещено выливать на улицу недопитый напиток, иначе можно сильно заболеть. Правда, в морозы подхватить простуду можно, соблюдая все правила. О том, как сохранить здоровье в предновогодней суете, рассказали эксперты.