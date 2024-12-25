Опыт садовода. Как я сажал ель во дворе и что из этого вышло

Под Новый год мы все стремимся создать праздничное настроение, и живые елки в доме стали для многих неотъемлемым атрибутом праздника. Но мне, Владимиру Фомину из Донецкой области, всегда казалось несправедливым рубить деревья ради пары недель радости. Однажды я решил: вместо срубленной ели принесу домой настоящую, в горшке. Так и началась моя личная история превращения двора в зеленый уголок.
Почему я выбрал ель в горшке
Каждый год я видел, как после праздников выбрасывают сотни елей. Меня это удручало. Тогда я узнал, что можно купить саженцы в контейнерах. Их легко сохранить живыми, а весной высадить в грунт. Представьте: вместо мусорных куч — зеленые красавицы, которые растут у дома, очищают воздух и радуют глаз. Решение пришло само собой: нужно пробовать!
Как выбрать место для посадки
Сначала я долго искал подходящее место во дворе. Ель любит простор, чтобы крона могла свободно расти. Она отлично чувствует себя как на солнце, так и в полутени. Я выбрал северную сторону дома, чтобы дерево не страдало от прямых солнечных лучей. Главное — оставить не менее 3−4 метров от здания.
Процесс посадки: пошагово
В день посадки я вооружился лопатой и энтузиазмом. Яма для саженца получилась глубиной около 70 см и шириной метр. Важно помнить: если растение в контейнере, размер ямы должен быть вдвое больше земляного кома.
Аккуратно вынул саженец из горшка, расправил корни и опустил в подготовленную яму. Главное — не заглублять корневую шейку, она должна быть на уровне земли. После этого я засыпал яму почвой, плотно утрамбовал и вылил около 20 литров воды. Даже зимой это важно: влажная почва промерзает меньше.
Заключительный штрих — мульчирование. Я использовал листву и немного опилок. Это помогло сохранить влагу и защитить корни от возможных морозов.
Уход за моей елью
После посадки заботы только начинаются. Первые два года деревце требует регулярного полива, особенно в сухую погоду. Раз в неделю я поливал его, не жалея воды.
Весной я добавлял удобрения для хвойных растений. Немного азота для роста и калия с фосфором — для крепкой корневой системы. А еще, если вы хотите идеальную форму кроны, можно слегка подрезать побеги в начале лета.
Прошло несколько лет, и моя ель стала настоящим украшением двора. Теперь это не просто дерево, а символ перемен, шаг к экологичному образу жизни. И знаете, на Новый год мы украшаем ее прямо на улице. Это не только удобно, но и радует соседей. Тут же, рядом и шашлычок жарим, и стол накрываем…
Так что, если вы раздумываете, какую елку выбрать в этом году, смело берите саженец. Поверьте, радость от посадки и наблюдения за ее ростом — то, что не сравнится с временной красотой срубленной ели.