Опыт садовода. Как я сажал ель во дворе и что из этого вышло

Прошло несколько лет, и моя ель стала настоящим украшением двора. Теперь это не просто дерево, а символ перемен, шаг к экологичному образу жизни. И знаете, на Новый год мы украшаем ее прямо на улице. Это не только удобно, но и радует соседей. Тут же, рядом и шашлычок жарим, и стол накрываем…