Денежное дерево: как вырастить и ухаживать в домашних условиях

Для крассулы лучше выбрать устойчивый и широкий горшок. Этому растению будет комфортно в кашпо, глиняном или керамическом сосуде, в котором есть дренажные отверстия. Очень большой горшок для маленького денежного дерева выбирать не стоит — в глубокой и крупной емкости крассула растет плохо. Растение любит нейтральную рыхлую и легкую почву. Можно использовать специальный грунт для суккулентов и кактусов или подготовить его, соединив дерновую землю, песок и листовую землю. Удобрения можно использовать в моменты активного роста стеблей и листьев — весной и летом. В качестве подкормки рекомендуется выбрать питательную смесь для кактусов.