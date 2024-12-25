Денежное дерево: как вырастить и ухаживать в домашних условиях

Толстянку или крассулу большинство людей знают как денежное дерево. Считается, что это комнатное растение приносит в дом достаток и финансовое благополучие. Рассказываем, как вырастить толстянку и ухаживать за ней в домашних условиях.
Денежное дерево — что это за растение?
Крассула относится к семейству Толстянковых, представители которого распространены на всех континентах. В качестве комнатного растения выращивают Толстянку яйцевидную. Неудивительно, что это растение есть в домах у многих россиян — ухаживать за ней несложно, она красива внешне, а поверья говорят о том, что растение может привлечь деньги. При правильном уходе толстянка может даже зацвести в домашних условиях.
Кроме того, денежное дерево очень полезно — его листья выделяют фитонциды, которые действуют против вирусов, грибков и бактерий. Сок толстянки используют в народной медицине для лечения многих болезней. В естественной среде крассула может вырасти до двух метров, но дома эти растения обычно значительно меньше.
Как посадить денежное дерево?
Вырастить толстянку можно из небольшого ростка. Для этого его необходимо поместить в стакан с водой, чтобы он пустил корни. Только после этого растение можно сажать в землю. Если не получается достать росток, достаточно взять лист денежного дерева — он тоже подходит для выращивания.
Высаживать растение нужно в предварительно увлажненную землю. Для этого в ней нужно выкопать ямку, поместить в нее росток и присыпать вокруг. После этого толстянку нужно немного полить водой комнатной температуры. Для того чтобы растение чувствовало себя комфортнее, можно накрыть его. Это создаст эффект теплицы.
Как ухаживать за денежным деревом?
выбор места в доме
Денежному дереву важно солнечное место, поэтому отличным вариантом для горшка станет подоконник на солнечной стороне квартиры. Освещение позволит толстянке активно расти и сохранять красивый внешний вид. Для того чтобы крона цветка формировалась равномерно, необходимо периодически поворачивать его разными сторонами к солнцу. Если в вашей квартире нет солнечной стороны, то можно воспользоваться специальными лампами.
температурный режим
Денежное дерево — это теплолюбивое растение. Комфортной для толстянки является температура от 20 до 28. Жара ей нестрашна, однако при очень теплой погоде растение нужно чаще поливать. Зимой крассулу рекомендуется оставлять в помещении с температурой от 10 до 15.
выбор горшка и грунта
Для крассулы лучше выбрать устойчивый и широкий горшок. Этому растению будет комфортно в кашпо, глиняном или керамическом сосуде, в котором есть дренажные отверстия. Очень большой горшок для маленького денежного дерева выбирать не стоит — в глубокой и крупной емкости крассула растет плохо. Растение любит нейтральную рыхлую и легкую почву. Можно использовать специальный грунт для суккулентов и кактусов или подготовить его, соединив дерновую землю, песок и листовую землю. Удобрения можно использовать в моменты активного роста стеблей и листьев — весной и летом. В качестве подкормки рекомендуется выбрать питательную смесь для кактусов.
правила полива
Денежное дерево не переносит переувлажненный грунт. Избыток влаги вреден для растения, так как может стать причиной загнивания корней и опадания листьев. График поливания зависит от времени года — в теплые месяцы это нужно делать один раз в неделю, а зимой — раз в 20−28 дней. При этом важно использовать отстоявшуюся воду комнатной температуры.
обрезка
Весной денежное дерево начинает активно расти — перед этим растение нужно подготовить и обрезать: сделать ровную макушку, убрать ветки, которые растут неправильно, проследить, чтобы они не переплетались. Важно удалить подсохшие веточки.
Как пересадить денежное дерево?
Молодому денежному дереву пересадка требуется достаточно часто — каждый год в весенние месяцы. Взрослые растения пересаживают по мере того, как корневая система заполнит весь горшок, то есть примерно раз в 2−3 года.
Как добиться цветения денежного дерева?
Толстянка цветет мелкими белыми цветами, которые образуют соцветия. Добиться цветения денежного дерева непросто — для этого нужно соблюсти ряд условий. Осенью важно сокращать частоту полива и переместить растение в прохладное место. В конце февраля крассулу нужно начать поливать чаще и подкармливать удобрениями, переместив в светлое место. При соблюдении требований цветение можно ожидать в конце лета.