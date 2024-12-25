31 декабря с небосвода пропадет Луна. Это редкое астрономическое явление

Окончание года ознаменуется астрономическим явлением под названием «“черная” Луна». 31 декабря спутник Земли полностью исчезнет из поля зрения, так как ее диск целиком окажется в тени планеты. Об этом сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета (НГУ).
Как пояснила заведующая учебным астрофизическим автоматизированным комплексом физического факультета НГУ Альфия Нестеренко, обычно в месяц Луна проходит четыре фазы — новолуние, первая четверть (растущая Луна), полнолуние и последняя четверть (убывающая Луна). Однако 31 декабря 2024 года выпадает «лишняя», пятая, фаза Луны. Это новолуние, когда спутник обращен к Земле неосвещенной стороной, и поэтому не видим.
«Спутник Земли успеет вступить в, условно говоря, пятую фазу месяца — то есть 31 декабря будет второе новолуние», — отметила Нестеренко.
Увидеть Луну невооруженным глазом можно будет только в том случае, если знать, где находится спутник Земли в данный момент. Другой шанс увидеть Луну — если в нее врежется метеорит и произойдет вспышка. Это происходит примерно один раз в час.
Двигаясь по ночному небу, Луна в разных фазах иногда «покрывает» собой звезды. Это явление называют покрытием Луной каких-либо небесных объектов, расчетная траектория которых окажется на траектории спутника Земли. 4 января ожидается покрытие Луной Сатурна, его есть шанс увидеть у жителей Центральной России. 5 января в вечернее время жители Сибири смогут увидеть покрытие Луной Нептуна.
«Фаза Луны будет уже вполне видима — треть диска; и явление “упрятывания” планеты за Луну и потом “выхода” из-за диска Луны будет хорошо видно. Но наблюдать это явление придется, терпеливо ожидая и первого контакта, и последнего», — рассказала Альфия Нестеренко.
24 декабря мимо Земли пролетел «рождественский» астероид под названием 2024 NX1. Его размер сопоставим с десятиэтажным зданием и составляет от 29 до 70 м в диаметре. Формально астероид считался «потенциально опасным», однако он прошел мимо нашей планеты на безопасном расстоянии 7,21 млн км, что примерно в 18 раз дальше Луны.
В следующий раз астероид 2024 NX1 приблизится к Земле в январе 2032 года. Он пройдет на расстоянии 4,7 млн км от нашей планеты. Однако ближе всего к Земле он окажется в 2106 году — на расстоянии всего 3,4 млн км.
До этого сообщалось, что астероид 2024 PT5, известный как «мини-Луна», в январе 2025 года приблизится к Земле на расстояние 1,8 млн км. Ученые считают, что это будет его последний «визит» к нашей планете, так как вскоре его начнет утягивать солнечная гравитация. Ученые NASA будут наблюдать прохождение астероида в течение недели с помощью радиолокационной системы Голдстоун в пустыне Мохаве в Калифорнии.