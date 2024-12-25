31 декабря с небосвода пропадет Луна. Это редкое астрономическое явление

До этого сообщалось, что астероид 2024 PT5, известный как «мини-Луна», в январе 2025 года приблизится к Земле на расстояние 1,8 млн км. Ученые считают, что это будет его последний «визит» к нашей планете, так как вскоре его начнет утягивать солнечная гравитация. Ученые NASA будут наблюдать прохождение астероида в течение недели с помощью радиолокационной системы Голдстоун в пустыне Мохаве в Калифорнии.