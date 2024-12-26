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Народные приметы на 27 декабря 2027: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 27 декабря называют Филимонов день. На Руси верили, что в это число по земле разгуливала нечисть, которая, согласно поверьям, ненавидела чистоту. Считалось, что убранный дом убережет его владельцев, поэтому предки проводили весь день, наводя порядок в жилище.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Источник: РИА "Новости"

Православные верующие 27 декабря чтят память четырех мучеников — Филимона, Аполлония, Ариана и Феотиха. Согласно писаниям, они жили во время позднеримской империи и раннего периода христианских преследований. Свою жизнь они посвятили вере, за что были награждены дарами и талантами.

Известно, что святые много странствовали, чтобы помочь нуждающимся и обратить заблудшие души к вере. Однако слава о них так распространилась, что римские власти, увидев в их проповеди угрозу, пленили святых, а после — казнили в разных частях империи.

Приметы погоды 27 декабря

На Руси верили, какая погода будет 27 декабря — таким будет и весь февраль. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.

  • День будет морозным и ветреным — в следующем году ожидайте богатый урожай.
  • В это число на улице будет тепло — предстоящее лето будет теплым.
  • Погода будет меняться в течение дня — грядет оттепель.
  • В ночь на 27 декабря появится иней — днем начнется снегопад.
  • Облака плывут по небу не по ветру — к метели и плохой погоде.

Что можно делать 27 декабря

27 декабря, чтобы отогнать злых духов и нечисть от жилища, рекомендуется провести генеральную уборку. Что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?

  • В этот день нужно следить за чистотой души и тела. Можно, например, сходить в русскую баню, чтобы укрепить здоровье на всю зиму.
  • Рекомендуется выпить коровьего молока. Предки верили, что оно в Филимонов день обладает крайне полезными свойствами. К тому же ученые доказали, что оно гораздо полезнее растительного.
  • 27 декабря стоит чаще умываться. На Руси верили, что, если выйти из дома с неумытым лицом, можно навлечь на себя беду.

Что запрещено делать 27 декабря

27 декабря категорически запрещено отправляться в путешествие, ходить в лес или посещать незнакомые места, иначе встретите по пути неприятности. Что еще не стоит делать в этот день?

  • Нельзя в это число надевать грязную или рваную одежду, в противном случае рискуете сильно заболеть.
  • Не стоит много шуметь и веселиться, чтобы не привлечь внимание нечистой силы, разгуливающей по земле.
  • Нельзя ссориться с близкими людьми, иначе конфликт затянется надолго. Если чувствуете, что назревает скандал, сделайте пятисекундный перерыв, чтобы перевести дух и успокоиться.
  • Чтобы избежать неприятностей, не гладьте бездомных животных на улице.
  • Если найдете 27 декабря давно потерянную вещь, не берите ее в руки, это — проделки злых духов.