В Московской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы

Согласно прогнозу синоптиков, этой ночью в Москве и Подмосковье столбики термометров на фоне облачной с прояснениями погоды покажут от минус 5 до нуля градусов. Днем в мегаполисе от минус 2 градусов до нуля, в Подмосковье — от минус 5 градусов до нуля градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 4−9 м/с.