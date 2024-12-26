В Московской области объявили желтый уровень опасности из-за тумана и гололедицы

«Туман. Видимость 200−700 метров», — отмечается в пояснениях к прогностической карте, на которой подобный уровень обозначает потенциально опасные метеорологические условия. Срок действия предупреждения — с 05:00 мск до 21:00 мск. Кроме того, синоптики продлили ранее действовавший только до 25 декабря 21:00 мск желтый уровень опасности, связанный с гололедицей. Теперь предупреждение рассчитано до 27 декабря 21:00 мск.
Согласно прогнозу синоптиков, этой ночью в Москве и Подмосковье столбики термометров на фоне облачной с прояснениями погоды покажут от минус 5 до нуля градусов. Днем в мегаполисе от минус 2 градусов до нуля, в Подмосковье — от минус 5 градусов до нуля градусов. Ветер ожидается юго-западный со скоростью 4−9 м/с.