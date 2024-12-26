Во Владивостоке не ожидается снежного покрова до Нового года

«Во Владивостоке в преддверии Нового года преимущественно будет без осадков, слабый снег может пройти днем 30 и ночью 31 декабря. Однако он не сформирует праздничного снежного покрова. Температура воздуха в ночные и утренние часы будет достигать минус 10−14 градусов, а днем воздух будет прогреваться до минус 5−9 градусов», — рассказала она.
Ведущий специалист уточнила, что в Приморье с 29 по 31 декабря антициклон обусловит морозную погоду. Минимальная температура на северо-востоке составит от минус 29 до минус 36 градусов. На остальной территории теплее — до минус 19 градусов, в центральных районах — минус 20−28 градусов. Существенных осадков на большей территории Приморья также не ожидается. Только днем 30 и ночью 31 декабря циклон, смещаясь над Японским морем, может вызвать на юге местами небольшой снег.