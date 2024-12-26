На Сахалине из-за непогоды приостановили движение автобусов

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха 128−256-й километры введены ограничения для движения рейсовых автобусов», — говорится в сообщении ведомства.
Как уточняет пресс-служба регионального минтранса, отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в Поронайский, Александровск-Сахалинский, Смирныховский и Макаровский районы.
Спасатели объявили на четверг и пятницу экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона в восьми муниципалитетах юга и центра Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и ветер, метель с видимостью 500 метров и менее.
Паромная переправа Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за циклона и шторма в Татарском проливе.