Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

На Сахалине из-за непогоды приостановили движение автобусов

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 26 дек — РИА Новости. Движение автобусов из Южно-Сахалинска в четыре муниципалитета в центральной части Сахалина прекращено в четверг из-за непогоды, информирует региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства в Telegram-канале.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 75% 767 мм рт. ст. +6°
Источник: © РИА Новости

«В связи с неблагоприятными погодными условиями на участке федеральной трассы Южно-Сахалинск — Оха 128−256-й километры введены ограничения для движения рейсовых автобусов», — говорится в сообщении ведомства.

Как уточняет пресс-служба регионального минтранса, отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска в Поронайский, Александровск-Сахалинский, Смирныховский и Макаровский районы.

Спасатели объявили на четверг и пятницу экстренное предупреждение в связи с прохождением циклона в восьми муниципалитетах юга и центра Сахалина. Синоптики прогнозируют сильный снегопад и ветер, метель с видимостью 500 метров и менее.

Паромная переправа Холмск (Сахалин) — Ванино (Хабаровский край) закрыта из-за циклона и шторма в Татарском проливе.