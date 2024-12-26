Синоптик допустил, что жители европейской части РФ могут встретить Новый год с зонтами

При этом в новогоднюю ночь столбики термометров начнут постепенно опускаться до −5°С, отметил синоптик.
По его словам, в центральных и северо-западных регионах России в последние дни уходящего года ожидается примерно такая же погода, как и в европейской части РФ: днем от −2 до 3, ночью — от −4 до 1.
Также руководитель Гидрометцентра заявил, что на Дальнем Востоке начинает формироваться погода, более характерная для зимы. В этом регионе формируется антициклон, который приведет к аномально низким температурам. В последние дни декабря на Чукотке и в Якутии прогнозируются морозы до 45−55°C, рассказал Вильфанд.
До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается только легкий мороз. По его словам, температура воздуха в Москве и области в конце 2024 года будет выше климатической нормы. Днем она составит 0…+2°С, ночью — 0…-1°С. При этом утром 1 января температура понизится до −1…-4°С.