Синоптик допустил, что жители европейской части РФ могут встретить Новый год с зонтами

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается только легкий мороз. По его словам, температура воздуха в Москве и области в конце 2024 года будет выше климатической нормы. Днем она составит 0…+2°С, ночью — 0…-1°С. При этом утром 1 января температура понизится до −1…-4°С.