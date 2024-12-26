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Синоптик допустил, что жители европейской части РФ могут встретить Новый год с зонтами

В последние дни декабря температура воздуха в европейской части России прогреется будет около нуля, поэтому не исключено, что россиянам, живущим на этой территории, придется встречать Новый год с зонтами из-за возможного дождя. Об этом сообщил РИА Новости руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +3° 0 м/с 75% 767 мм рт. ст. +6°
Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

При этом в новогоднюю ночь столбики термометров начнут постепенно опускаться до −5°С, отметил синоптик.

По его словам, в центральных и северо-западных регионах России в последние дни уходящего года ожидается примерно такая же погода, как и в европейской части РФ: днем от −2 до 3, ночью — от −4 до 1.

Также руководитель Гидрометцентра заявил, что на Дальнем Востоке начинает формироваться погода, более характерная для зимы. В этом регионе формируется антициклон, который приведет к аномально низким температурам. В последние дни декабря на Чукотке и в Якутии прогнозируются морозы до 45−55°C, рассказал Вильфанд.

До этого синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин сообщил, что в новогоднюю ночь в Москве ожидается только легкий мороз. По его словам, температура воздуха в Москве и области в конце 2024 года будет выше климатической нормы. Днем она составит 0…+2°С, ночью — 0…-1°С. При этом утром 1 января температура понизится до −1…-4°С.