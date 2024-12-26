Дачникам рассказали, что необходимо сделать на участке во время зимних каникул

На новогодние праздники важно обратить внимание на подготовку грядок к весеннему посеву. Об этом сообщил депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.
Подготовка грядок возможна при соответствующих погодных условиях. Для предотвращения скопления воды после таяния снега необходимо обеспечить дренаж, подчеркнул парламентарий. Если почва не замерзла, ее следует разрыхлить, что улучшает доступ кислорода к корням растений.
Не будет лишним подкормить деревья специальными зимними удобрениями, которые обеспечат растения дополнительными питательными веществами для поддержания их жизнеспособности в холодное время года. Чаплин также посоветовал проверить теплицы на наличие повреждений укрывного материала.
Дополнительно стоит осмотреть инструменты, которые могут понадобиться для весенних работ, и, при необходимости, обновить их. Важно устранить протечки крыш, укрепить окна и двери, а также заменить изношенные элементы. Не забывайте обрезать деревья, собирать засохшие ветки и опавшие листья. Если выпадет значительное количество снега, рекомендуется удалить его с ветвей деревьев, передает NEWS.ru.