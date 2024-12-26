Дачникам рассказали, что необходимо сделать на участке во время зимних каникул

Дополнительно стоит осмотреть инструменты, которые могут понадобиться для весенних работ, и, при необходимости, обновить их. Важно устранить протечки крыш, укрепить окна и двери, а также заменить изношенные элементы. Не забывайте обрезать деревья, собирать засохшие ветки и опавшие листья. Если выпадет значительное количество снега, рекомендуется удалить его с ветвей деревьев, передает NEWS.ru.