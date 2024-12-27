Народные приметы на 28 декабря 2028: что можно и нельзя делать в этот день

28 декабря — отличный день для учебы. В это число рекомендуется читать, заниматься и узнавать что-то новое. Считается, что все дела, связанные с процессом обучения, будут даваться легко. Главное не перестараться, чтобы избежать проблем со здоровьем. В Китае недавно произошел инцидент: 40-летний отец чуть не умер, помогая сыну с домашним заданием.