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Народные приметы на 28 декабря 2028: что можно и нельзя делать в этот день

В народном календаре 28 декабря называют Трифонов день. На Руси верили, что в это число нужно рано с утра вынести горящие угли и положить их в снег. Считалось, что это поможет прогнать злые силы и увеличит световой день.

Кристина Корчанова
Автор Погода Mail
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Источник: Freepik

Православные верующие 28 декабря чтят память святого Трифона Печенгского. Согласно писаниям, он сыграл важную роль в распространении веры на Руси: мудрым и ласковым словом он обратил многих язычников в христианство и всю свою последующую жизнь святой проповедовал им.

В 1532 году Трифон основал Троицкий Печенгский монастырь «у холодного моря, у Мурманской границы», который одарил сам Иван Грозный. Его можно увидеть и сегодня, посетив поселок Луостари в Мурманской области.

На Руси святого считали покровителем моряков, поэтому 28 декабря все, кто связан с морем, могут поставить Трифону свечу.

Приметы погоды 28 декабря

На Руси верили, какая погода будет 28 декабря — таким будет и весь март. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.

  • Утром в Трифонов день появится иней — снега не будет весь день.
  • В это число выпадет сухой снег — лето будет жаркое и засушливое.
  • Утром увидите красную зарю — в скором времени ударят морозы.
  • Днем запотеют окна в жилище — грядет оттепель.
  • Кошка начнет жать к людям или греться у батарей — в ближайшее время произойдет резкое похолодание.
  • 28 декабря будет холодно — в следующем году будет богатый урожай хлеба.

Что можно делать 28 декабря

28 декабря — отличный день для учебы. В это число рекомендуется читать, заниматься и узнавать что-то новое. Считается, что все дела, связанные с процессом обучения, будут даваться легко. Главное не перестараться, чтобы избежать проблем со здоровьем. В Китае недавно произошел инцидент: 40-летний отец чуть не умер, помогая сыну с домашним заданием.

Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?

  • Стоит помочь нуждающимся. Предки верили, что за все хорошие дела, совершенные в Трифонов день, воздастся вдвойне.
  • 28 декабря удачный день для найма новых сотрудников.
  • В это число можно загадать желание, если на рассвете увидите красную зарю.

Что запрещено делать 28 декабря

28 декабря незамужним девушкам категорически запрещено смеяться, иначе в будущем встретится муж, с которым всю жизнь придется провести в слезах. Что еще не стоит делать в этот день?

  • Нельзя жаловаться на погоду, в противном случае можно сильно заболеть. Чтобы укрепить здоровье, стоит соблюдать правила гигиены и регулярно проветривать помещения.
  • Не стоит уходить из дома в гости в Трифонов день. На Руси верили, что тот, кто ослушается, будет вынужден провести большую часть года вдали от семьи.
  • Нельзя ссориться с близкими людьми, иначе конфликт затянется надолго. Если чувствуете, что назревает скандал, сделайте пятисекундный перерыв, чтобы перевести дух и успокоиться.
  • Пожилым людям нельзя делить с молодыми 28 декабря одно полотенце, иначе все здоровье и красота уйдет от юного хозяина.
  • Супругам, у которых нет детей, нельзя принимать никакие подарки. Предки верили, что это может навлечь бесплодие.