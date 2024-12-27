Народные приметы на 28 декабря 2028: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 28 декабря чтят память святого Трифона Печенгского. Согласно писаниям, он сыграл важную роль в распространении веры на Руси: мудрым и ласковым словом он обратил многих язычников в христианство и всю свою последующую жизнь святой проповедовал им.
В 1532 году Трифон основал Троицкий Печенгский монастырь «у холодного моря, у Мурманской границы», который одарил сам Иван Грозный. Его можно увидеть и сегодня, посетив поселок Луостари в Мурманской области.
На Руси святого считали покровителем моряков, поэтому 28 декабря все, кто связан с морем, могут поставить Трифону свечу.
Приметы погоды 28 декабря
На Руси верили, какая погода будет 28 декабря — таким будет и весь март. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.
- Утром в Трифонов день появится иней — снега не будет весь день.
- В это число выпадет сухой снег — лето будет жаркое и засушливое.
- Утром увидите красную зарю — в скором времени ударят морозы.
- Днем запотеют окна в жилище — грядет оттепель.
- Кошка начнет жать к людям или греться у батарей — в ближайшее время произойдет резкое похолодание.
- 28 декабря будет холодно — в следующем году будет богатый урожай хлеба.
Что можно делать 28 декабря
28 декабря — отличный день для учебы. В это число рекомендуется читать, заниматься и узнавать что-то новое. Считается, что все дела, связанные с процессом обучения, будут даваться легко. Главное не перестараться, чтобы избежать проблем со здоровьем. В Китае недавно произошел инцидент: 40-летний отец чуть не умер, помогая сыну с домашним заданием.
Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
- Стоит помочь нуждающимся. Предки верили, что за все хорошие дела, совершенные в Трифонов день, воздастся вдвойне.
- 28 декабря удачный день для найма новых сотрудников.
- В это число можно загадать желание, если на рассвете увидите красную зарю.
Что запрещено делать 28 декабря
28 декабря незамужним девушкам категорически запрещено смеяться, иначе в будущем встретится муж, с которым всю жизнь придется провести в слезах. Что еще не стоит делать в этот день?
- Нельзя жаловаться на погоду, в противном случае можно сильно заболеть. Чтобы укрепить здоровье, стоит соблюдать правила гигиены и регулярно проветривать помещения.
- Не стоит уходить из дома в гости в Трифонов день. На Руси верили, что тот, кто ослушается, будет вынужден провести большую часть года вдали от семьи.
- Нельзя ссориться с близкими людьми, иначе конфликт затянется надолго. Если чувствуете, что назревает скандал, сделайте пятисекундный перерыв, чтобы перевести дух и успокоиться.
- Пожилым людям нельзя делить с молодыми 28 декабря одно полотенце, иначе все здоровье и красота уйдет от юного хозяина.
- Супругам, у которых нет детей, нельзя принимать никакие подарки. Предки верили, что это может навлечь бесплодие.