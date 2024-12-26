Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В Боснии и Герцеговине из-за снегопада остались без света 200 тысяч домов

Сильнее всего стихия ударила по центру и северо-востоку страны.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Reuters

Пока в центральной России все гадают, будет ли в новогоднюю ночь лежать снег, в католическую Боснию и Герцеговину засыпало стихией почти полностью: в первой половине недели в стране прошел сильнейший снегопад.

Сводкой погоды поделилось издание Reuters. Снег шел весь вторник и среду. Больше всего осадков пришлось на центральные и северо-восточные регионы страны.

Из-за осадков к среде более 200 тысяч домов остались без света: снег оборвал линии электропередач. Снегопад закончился вечером среды, как раз в канун католического Рождества, которое отмечает страна, но многие дороги до сих пор остаются непроходимыми, а горные деревни — отрезанными от цивилизации.

Пресс-секретарь крупной боснийской электрокомпании Елена Маркович заверила, что специалисты делают все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее — но до многих мест поломки пока просто невозможно добраться по сугробам.

Снегопад также затронул и другие страны Балкан. В Хорватии под снежные лавины попало 48 человек — к счастью, местные спасательные службы успели их вовремя вызволить. В Словении из-за сильного ветра и снега спасательный вертолет не может снять с альпийской горы альпиниста, который застрял там еще в воскресенье.

А в западной Сербии 10 тысяч домов тоже остались без электричества — хотя, по словам местных властей, эту проблему уже почти удалось устранить.

Ранее рассказывали про то, что снег блокировал общественный транспорт на Сахалине.