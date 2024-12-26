В Боснии и Герцеговине из-за снегопада остались без света 200 тысяч домов

Снегопад также затронул и другие страны Балкан. В Хорватии под снежные лавины попало 48 человек — к счастью, местные спасательные службы успели их вовремя вызволить. В Словении из-за сильного ветра и снега спасательный вертолет не может снять с альпийской горы альпиниста, который застрял там еще в воскресенье.