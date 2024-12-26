В Боснии и Герцеговине из-за снегопада остались без света 200 тысяч домов

Пока в центральной России все гадают, будет ли в новогоднюю ночь лежать снег, в католическую Боснию и Герцеговину засыпало стихией почти полностью: в первой половине недели в стране прошел сильнейший снегопад.
Сводкой погоды поделилось издание Reuters. Снег шел весь вторник и среду. Больше всего осадков пришлось на центральные и северо-восточные регионы страны.
Из-за осадков к среде более 200 тысяч домов остались без света: снег оборвал линии электропередач. Снегопад закончился вечером среды, как раз в канун католического Рождества, которое отмечает страна, но многие дороги до сих пор остаются непроходимыми, а горные деревни — отрезанными от цивилизации.
Пресс-секретарь крупной боснийской электрокомпании Елена Маркович заверила, что специалисты делают все возможное, чтобы устранить неполадки как можно скорее — но до многих мест поломки пока просто невозможно добраться по сугробам.
Снегопад также затронул и другие страны Балкан. В Хорватии под снежные лавины попало 48 человек — к счастью, местные спасательные службы успели их вовремя вызволить. В Словении из-за сильного ветра и снега спасательный вертолет не может снять с альпийской горы альпиниста, который застрял там еще в воскресенье.
А в западной Сербии 10 тысяч домов тоже остались без электричества — хотя, по словам местных властей, эту проблему уже почти удалось устранить.
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