У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

По его данным, эпицентр находился в 571 км к северо-востоку от города Йокосука, где проживают около 428 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано неподалеку от японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.
По его данным, эпицентр находился в 571 км к северо-востоку от города Йокосука, где проживают около 428 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.