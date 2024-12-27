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У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

ТОКИО, 27 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,7 зарегистрировано неподалеку от японского острова Хонсю. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: AP 2024

По его данным, эпицентр находился в 571 км к северо-востоку от города Йокосука, где проживают около 428 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.