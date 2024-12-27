Посадите эти цветы в январе. Все лето будете наслаждаться шикарным видом

Январь — это время не только для зимних праздников, но и для подготовки к весеннему цветущему саду. Опытные цветоводы рассказали, какие семена лучше всего посадить уже в январе. Если сделать так, то весь следующий дачный сезон ваш участок будут украшать шикарные цветы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Цветоводы знают, что зимой дачный сезон не заканчивается. Приходит время высадки некоторых цветов на рассаду. В числе лучших — 5 цветов.
Гвоздика Шабо имеет длинный период вегетации, ее сажаем после Нового Года.
Бегония Клубневая также должна быть высажена на рассаду в январе, ей необходимо досвечивание фитолампой.
Лобелия является медленнорастущим растением, время высадки рассады — январь.
Вербена расетт медленно из-за недостатка света, при посадке в январе успеет дать крепкие кустики.
Эустома также медленно развивается, при этом требует пикировки.
Стоит заметить, что необходимо учитывать климатические условия своего региона, следовать инструкции на упаковке, а также регулярно поливать и подкармливать растения.