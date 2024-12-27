Посадите эти цветы в январе. Все лето будете наслаждаться шикарным видом

Январь — это время не только для зимних праздников, но и для подготовки к весеннему цветущему саду. Опытные цветоводы рассказали, какие семена лучше всего посадить уже в январе. Если сделать так, то весь следующий дачный сезон ваш участок будут украшать шикарные цветы. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.