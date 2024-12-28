Народные приметы на 29 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Этот день принято провести в бытовых заботах. Рекомендуется убрать дом, перестирать вещи и наготовить яства, чтобы не делать все впопыхах перед Новым годом. Если на застолье захотите удивить близких и друзей, подайте борщ с уткой, который любил Иван Крылов.

Мужчины в этот день могут пойти на охоту и рыбалку, считается, что в этих делах им благоволит удача.

Предки верили, что сладости, съеденные в этот день, укрепляют здоровье. Главное не переборщите, ведь, как оказалось, у шоколада есть смертельная доза.