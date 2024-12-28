Народные приметы на 29 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 29 декабря чтят память пророка Аггея. Согласно писаниям, он был одним из последних пророков Ветхого Завета. Именно Аггей убеждал иудейский народ достроить второй Иерусалимский храм, возвещая, что в нем надлежит «Слову Безначальному в последних временах явитися».
Предки считали, что 29 декабря нужно обязательно посетить церковь и помолиться пророку о здравии детей и упокоении умерших родственников.
Приметы погоды 29 декабря
На Руси верили, какая погода будет 29 декабря — таким будет и весь апрель. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.
День морозный — на Крещение будет холодно.
Погода резко ухудшится — в ближайшие дни будет зябко.
Днем дует сильный ветер — в следующем году будет бедный урожай.
От мороза на стеклах появятся узоры — в следующие 20 дней не ждите потепления.
Что можно делать 29 декабря
29 декабря — отличный день для встречи с родственниками и друзьями. В это число стоит собраться вместе за чаепитием или отправиться в гости к дорогим людям. Что еще, согласно поверьям, можно делать в это число?
Этот день принято провести в бытовых заботах. Рекомендуется убрать дом, перестирать вещи и наготовить яства, чтобы не делать все впопыхах перед Новым годом. Если на застолье захотите удивить близких и друзей, подайте борщ с уткой, который любил Иван Крылов.
Мужчины в этот день могут пойти на охоту и рыбалку, считается, что в этих делах им благоволит удача.
Предки верили, что сладости, съеденные в этот день, укрепляют здоровье. Главное не переборщите, ведь, как оказалось, у шоколада есть смертельная доза.
Рекомендуется 29 декабря попросить прощение у тех, с кем поссорились, ведь переносить обиды на новый год — не лучшая затея.
Что запрещено делать 29 декабря
29 декабря категорически запрещено лгать и что-то утаивать, иначе в скором времени сильно поссоритесь с близкими людьми. Что еще не стоит делать в этот день?
Считается, что в этот день кошелек не должен пустовать. Чтобы избежать финансовых проблем, обязательно положите в каждый бумажник несколько купюр. Если денежная ситуация окажется совсем плачевной, обратитесь к проверенным способам самопомощи.
Предки верили, что 29 декабря нельзя забивать гвозди, так как они символизируют те, что забиваются в гроб.
Не стоит в это число уезжать в командировки и путешествия без членов семьи, иначе обстоятельства сложатся таким образом, что вы еще долгое время не увидитесь.
Не рекомендуется разгонять птиц, чтобы не привлечь проблемы в жизнь.