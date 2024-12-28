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В Хельсинки в Рождество зафиксировали самое сильное в истории землетрясение

Землетрясение магнитудой 1,1 балла 27 декабря стало самым сильным за историю наблюдения в Хельсинки.

Сейчас в Ричмонде: +8° 2 м/с 66% 766 мм рт. ст. +7°
Источник: AP 2024

В столице Финляндии в пятницу 27 декабря зафиксировано самое сильное за историю наблюдений землетрясение. Речь идет о сейсмическом событии магнитудой 1,1 балла, информирует новостная служба Yle со ссылкой на сейсмолога Хельсинкского университета Тони Вейкколайнена.

Сообщается, что землетрясение началось около половины седьмого вечера и длилось менее минуты, при этом нет оснований считать, что сейсмособытие вызвано деятельностью человека.

Сильнее всего землетрясение ощущалось в Олимпийской деревне Кяпюля, где находился его эпицентр. Очевидцы рассказали изданию о громком хлопке и вибрации, которую они ощутили всем телом.

Накануне в Свердловской области произошло землетрясение на севере региона, рядом с городом Краснотурьинском. Сейсмическая активность была зафиксирована 25 декабря. Сила колебаний была оценена в 3,9 балла. Такое землетрясение относится к разряду сильных.

Также сообщалось, что в пятницу, 27 декабря, у берегов Южных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 4,2. Его эпицентр находился на глубине 10 километров.