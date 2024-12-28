В Хельсинки в Рождество зафиксировали самое сильное в истории землетрясение

Накануне в Свердловской области произошло землетрясение на севере региона, рядом с городом Краснотурьинском. Сейсмическая активность была зафиксирована 25 декабря. Сила колебаний была оценена в 3,9 балла. Такое землетрясение относится к разряду сильных.