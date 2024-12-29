Народные приметы на 30 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 30 декабря чтят память великого пророка Даниила. Согласно писаниям, он свято хранил веру в Единого Бога, за что был одарен мудростью и даром предвидения. Так, однажды царь Вавилонии Навуходоносор увидел странный сон, который не мог понять. Он созвал всех местных мудрецов, но они оказались бессильны. Тогда святой пророк Даниил прославил перед всеми силу истинного Бога, открывшего ему не только содержание сна, но и его пророческое значение. После этого Даниил был возведен царем в сан начальника Вавилона.