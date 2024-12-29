Народные приметы на 30 декабря 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Православные верующие 30 декабря чтят память великого пророка Даниила. Согласно писаниям, он свято хранил веру в Единого Бога, за что был одарен мудростью и даром предвидения. Так, однажды царь Вавилонии Навуходоносор увидел странный сон, который не мог понять. Он созвал всех местных мудрецов, но они оказались бессильны. Тогда святой пророк Даниил прославил перед всеми силу истинного Бога, открывшего ему не только содержание сна, но и его пророческое значение. После этого Даниил был возведен царем в сан начальника Вавилона.
30 декабря также принято вспоминать сюжет Книги пророка Даниила о трех отроках в печи огненной. Ее текст повествует о печальной судьбе друзей пророка, что были брошены в огненную печь за отказ поклониться идолу по приказу царя Навуходоносора. Однако за свою истинную веру, будучи спасены архангелом Михаилом, они вышли из печи невредимыми.
Приметы погоды 30 декабря
На Руси верили, какая погода будет 30 декабря — таким будет и весь май. Про другие приметы, которым стоит доверять, читайте ниже.
- Иней покроет землю — через неделю ожидайте оттепель.
- Днем будет бушевать метель — грядущее лето будет жарким.
- 30 декабря будет дуть юго-западный ветер — оставшаяся зима будет теплая и снежная.
- Пройдет затяжной снегопад — в будущем году ожидайте богатый урожай.
Что можно делать 30 декабря
В ночь на 30 декабря снились вещие сны, поэтому на Руси молодые девушки, пользуясь редкой возможностью, проводили гадание на суженного. Для этого они клали на ночь под подушку три лавровых листика, на которых писали имена трех отроков из печи — Анания, Азария и Мисаила. Однако даже после увиденного «предсказания» нужно было суметь правильно растолковать сон, сегодня для этого можно обратиться к соннику.
Что еще, согласно поверьям, можно делать в этот день?
- Если на утро в это число вспомните, что вам приснилось что-то хорошее, обязательно расскажите об увиденном родственникам и друзьям, чтобы желаемое воплотилось в жизнь.
- Принято носить в кармане монетку, чтобы привлечь достаток.
- На Руси верили, что в скором времени ударят сильные морозы, поэтому с 30 декабря начинали обильно топить печь и разводить костры, приговаривая «разгони, огонь, темноту, постращай стужу».
Что запрещено делать 30 декабря
30 декабря категорически запрещено целовать спящих детей, не достигших трехлетнего возраста, иначе в скором времени они могут сильно заболеть. Как сохранить здоровье в предновогодней суете, рассказали эксперты.
Что еще не стоит делать в этот день?
- Не стоит заниматься рукоделием, иначе можно навлечь неприятности.
- Предки верили, что 30 декабря нельзя пить воду до посещения бани или сауны, чтобы не растерять здоровье.
- Не стоит опаздывать, иначе в жизнь нагрянут проблемы. Как избавиться от этой привычки, рассказал психолог.
- Не рекомендуется рассказывать кому-либо о своих болезнях и недугах, иначе привлечете в свою жизнь еще больше проблем со здоровьем.