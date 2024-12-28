Завалят урожаем. Сорта огурцов и баклажанов, которые советуют агрономы

Зимой, сидя за чашкой горячего чая, я часто мечтаю о будущем урожае. Уже представляю, как в теплице зреют крупные томаты, на грядках красуются сочные перцы, а баклажаны радуют своим насыщенным цветом. И каждый раз я понимаю: всё начинается с маленького семечка, которое мы выбираем с любовью.