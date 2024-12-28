Когда сажать хосту: список благоприятных дней по лунному календарю

Выращенная из семян рассада хосты требует определенной заботы, так как она развивается достаточно медленно. После появления настоящих листочков саженцы аккуратно рассаживают по отдельным горшочкам, а на исходе лета высаживают в открытый грунт. Взрослыми и красивыми хосты станут лишь через четыре года. Если вы купили саженец хосты в магазине в холодный период, то его можно высадить в горшок до весны. Но такое растение также требует закаливания и защиты от солнечной инсоляции в течение недели перед посадкой в открытый грунт, ведь оно достаточно изнеженно.