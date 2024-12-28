Когда сажать хосту: список благоприятных дней по лунному календарю

Выбор времени посадки хосты играет ключевую роль в ее успешном выращивании. Когда сажать хосту? Этот вопрос волнует многих садоводов и ландшафтных дизайнеров. В этой статье мы расскажем о том, как правильно сажать хосту в 2025 году и какие дни будут наиболее благоприятны для этого. Также подробно рассмотрим, как подготовить рассаду, выбрать семена и ухаживать за декоративным растением, чтобы оно радовало глаз на протяжении всего летнего сезона.
Что важно знать о выращивании хосты своими руками
Хосты, или функии, — очень неприхотливые и нетребовательные растения, которые славятся во всем мире своими красочными листьями. Но выращивание хосты требует знания некоторых ключевых моментов. Это поможет создать оптимальные условия для декоративной культуры.
|Сроки посадки
|Апрель — май или август — сентябрь (важно успеть до заморозков, чтобы растения укоренились)
|Глубина заделки семян
|Не более 2—4 см
|Место посадки в саду
|Тень или полутень, место должно быть защищено от сильных ветров
|Расстояние между растениями
|В зависимости от размера растений расстояние составляет примерно 30—70 см
|Величина посадочной ямы
|Примерно в 2—3 раза больше корневой системы хосты, которую сажают
|Полив
|Умеренный (растение не терпит застоя воды), в жару — обильный
|Подкормка
|Предпочтительны азотные удобрения весной и фосфорно-калийные летом
Как выбрать семена хосты
Качественные семена — залог успешного выращивания. Чтобы выбрать лучшие, обратите внимание на следующие рекомендации:
- покупайте семена у проверенных производителей;
- проверьте дату упаковки, предпочтение отдавайте свежим семенам текущего года;
- убедитесь в целостности упаковки посевного материала;
- обратите внимание на описание сорта культуры, чтобы подобрать подходящий для вашего региона;
- избегайте поврежденных или пересохших семян.
Когда сажать хосту в открытый грунт
Посадка хосты в открытый грунт возможна в разные сезоны. Перед посадкой нужно удалить сорняки и растительные остатки с выбранного участка. Перекопать землю на глубину 20—50 см (для тяжелых грунтов лучше до 65—75 см) и удалить корневища многолетних сорных растений. Внести органические удобрения в почву (компост, перегной) при необходимости.
Весной
Это идеальное время для посадки декоративного растения. В конце апреля или начале мая температура воздуха становится стабильной, а почва в саду насыщена влагой. Это позволяет хосте быстро укорениться и активно начать развиваться.
Летом
Посадка хосты также возможна в летний период, но требует дополнительного внимания к поливу. Лучше сажать в начале сезона, чтобы декоративное растение успело адаптироваться до наступления сильной жары.
Осенью под зиму
Также хороший период для посадки, особенно в сентябре и октябре. Важно завершить все работы до первых заморозков, чтобы декоративное растение успело укорениться.
Таблица благоприятных дней для посадки хосты по лунному календарю
Лунный календарь помогает выбрать наиболее подходящие дни для посадки хосты. В эти дни Луна будет находиться в благоприятных фазах для посадки растений, что поможет улучшить укорение и общее развитие декоративной культуры. Ниже в таблице указаны месяцы и благоприятные даты для работы с растениями.
|Январь (посев семян)
|1—13, 30, 31
|Февраль (посев семян)
|5—6, 10
|Апрель (деление кустов, черенкование, высадка посадочного материала)
|1, 5—9, 28—30
|Май (деление кустов, черенкование, посадка семенного материала)
|4, 6—8, 11, 28—31
|Август (деление кустов, высадка посадочного материала)
|3, 6, 24—31
|Сентябрь (деление кустов)
|2—5, 23—30
Как вырастить хосту рассадой
Выращивание хосты через рассаду позволяет добиться большого количества растений. Стоит знать, что саженцы станут взрослыми лишь через 4—5 лет, ведь растут функии очень медленно.
Описание процесса:
1. Предварительно семена нужно стратифицировать (выдержать в холодильнике при температуре +2…+4 °C) в течение двух месяцев.
2. Далее замочить семена хосты в стимуляторе роста за день до посадки.
3. Подготовить емкости с дренажными отверстиями и легким грунтом.
4. Посеять семена и немного углубить в земле. «Не более 2 см в суглинистой и глинистой почве, не более 3—4 см — в супесчаном и песчаном грунте», — отмечает эксперт Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала».
5. Полить и накрыть пленкой для создания парникового эффекта.
6. Поддерживать температуру около +20 °C.
7. Использовать фитолампу для досвечивания рассады.
Как правильно сажать семена и саженцы хосты в открытый грунт
Выращенная из семян рассада хосты требует определенной заботы, так как она развивается достаточно медленно. После появления настоящих листочков саженцы аккуратно рассаживают по отдельным горшочкам, а на исходе лета высаживают в открытый грунт. Взрослыми и красивыми хосты станут лишь через четыре года. Если вы купили саженец хосты в магазине в холодный период, то его можно высадить в горшок до весны. Но такое растение также требует закаливания и защиты от солнечной инсоляции в течение недели перед посадкой в открытый грунт, ведь оно достаточно изнеженно.
Как подготовить рассаду к посадке
Ранняя посадка в январе или феврале нужна, чтобы крохотные ростки успели окрепнуть до высадки в открытый грунт и успешно подготовиться к первой зимовке. Слишком маленькие хосты придется держать на подоконнике и вторую зиму.
Рассаду стоит закалять, постепенно вынося ее на открытый воздух за 7—10 дней до высадки. Защищать от солнечной инсоляции и ветра, заносить на ночь в дом. Иногда хосты Зибольда могут размножаться самосевом, важно найти этих крошек весной и высадить в отдельные горшочки или на рассадную грядку, чтобы их не заглушили сорняки.
При черенковании используют стеблевой черенок с кусочком корневища (с пяточкой). Хосты черенкуются просто отлично. При делении материнского растения используют острый продезинфицированный садовый нож, а срезы рекомендуем обработать толченым углем из древесины.
Какую почву выбрать для посадки
Хосте подходят легкие плодородные почвы с нейтральной кислотностью или слабокислые (pH 6—7). Если грунт бедный, его можно удобрить перегноем или компостом. Не сажайте хосту в слишком плотный грунт, так как это затрудняет доступ кислорода к корням. Также очень вредна для растения заболоченность, поэтому почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной.
Как ухаживать за хостой
Регулярный полив, удаление сорняков и подкормка удобрениями помогут декоративному растению расти быстрее. Для сохранения влаги в почве и предотвращения роста сорняков используйте мульчу (например, древесную кору, сосновые шишки, щепу).
Голубые хосты нельзя поливать по листьям, ведь капли воды нарушают нежный восковой слой. Полив рекомендован только в утренние или вечерние часы. О недостатке влаги говорят засохшие кончики листьев и потеря тургора.
Выбор места для посадки
Хосты предпочитают тень или полутень, поэтому выбирайте место в саду, защищенное от прямых солнечных лучей. Самые теневыносливые — голубые хосты с восковым налетом на листьях, пестролистным растениям света необходимо больше, но не более 4 часов в день.
Как подкармливать культуру
Советуем подкармливать декоративное растение в период активного роста, но обязательно избегайте переизбытка удобрений.
«При использовании сухого гранулированного удобрения не рассыпайте его по листьям, чтобы избежать химического ожога и выветривания действующих веществ из удобрения. Обязательно заглубите удобрение в почву», — рассказывает эксперт Даниил Костылев.
Можно ли высаживать хосту в теплицу
Так как для выгонки к весенним праздникам обычно используются красивоцветущие луковичные культуры, то декоративно-лиственная хоста не слишком для этого подходит. Для постоянного выращивания в теплице хоста не годится, так как нуждается в периоде охлаждения — не менее шести недель в зимний сезон.
Интересный факт: в азиатских странах молодые листья хосты, которые еще свернуты в трубочку, используются в пищу. Для кулинарного использования хосты там выращивают в затемненных теплицах (как спаржу или лук-порей). Цветы и развернувшиеся листья также съедобны, но не так нежны.
Полезные советы по выращиванию хосты
Далее представлена важная информация, а также общеизвестные факты про эту декоративно-лиственную культуру.
- Выбирайте участки с хорошим дренажом, чтобы избежать застоя воды.
- Сажайте хосту в группах, чтобы создать красивые цветочные композиции в саду.
- Аккуратно обрезайте засохшие листья осенью, чтобы растение не тратило силы на ненужные части.
- Для сохранения компактной формы куста рекомендуем удалять появившиеся цветоносы с помощью садового секатора или просто выламывать их.
- Мульчируйте почву для защиты от сорняков и сохранения влаги.
- Разделяйте кусты каждые 4—5 лет, чтобы омолодить растение. Хосты легко размножаются делением корневищ. Лучше всего это делать весной или осенью, когда растение находится в состоянии покоя.
- Чаще всего хосты страдают от улиток и слизней. Могут помочь пивные ловушки, ручной сбор или специальные препараты (будьте осторожны, так как они опасны для собак и кошек).
- «Хосты зимостойки, но молодые растения необходимо укрывать для защиты от сильных морозов в регионах с неустойчивым снежным покровом. Ближе к Уралу и в Сибири довольно быстро ложится устойчивый снег, который считается одеялом для хосты и подходит лучше всякого мульчирования», — советует эксперт Даниил Костылев.
- Хосты отлично смотрятся в группах и комбинируются с другими тенелюбивыми растениями, такими как папоротники или астильбы.
- Хосты отлично сочетаются с цветущими весной луковичными, так как маскируют их отмирающую листву.
- Листья хосты может серьезно повредить град.
- Хосту поедают олени, козы и кролики, а вот для кошек и собак растение ядовито.
- На место погибшей хосты не рекомендуем высаживать новую из-за риска заражения почвы различными болезнями или вредителями.
Мнение эксперта
Даниил Костылев рассказывает про декоративно-лиственную культуру:
— Хоста — это эффектный декоративный зимостойкий многолетник, который отлично смотрится в пестрых смешанных цветниках и рокариях. Культура имеет несколько видов:
- Хоста ланцетолистная (Hosta lancifolia) — листья похожи на узкое перевернутое яйцо с заостренным концом. От других видов отличается самым поздним цветением (август — сентябрь), цветки в соцветиях фиолетовые, воронковидные.
- Хоста волнистая (Hosta undulata) — в соответствии с названием имеет сильноволнистые листья с вариегатной (бело-зеленой) окраской. Цветет в июле — августе белыми цветками.
- Хоста подорожниковая (Hosta plantaginea) — морщинистые листья действительно похожи на листья всем известного подорожника, но более крупные. Цветение позднее (в июле — августе), крупными белыми цветками, собранными в короткое соцветие.
- Хоста гибридная (Hosta hybridum) — в этот вид выделены разнообразные сорта, полученные в результате скрещивания разных видов. Поэтому растения гибридной формы могут иметь различную форму и окраску листьев.
Из других особенностей хосты можно отметить ее влаголюбивость: большие гладкие листья активно испаряют много воды (совсем как капуста), поэтому следите за влажностью почвы и при необходимости проводите умеренный полив. Но стоит учитывать, что заливать хосту не нужно, это не болотное растение, и корням требуется воздух для активного дыхания.
Главное о выращивании хосты в открытом грунте
Как вы могли заметить, хоста считается идеальным растением для тенистого сада. Хоста — декоративное, неприхотливое и устойчивое к морозам и заболеваниям растение. Оно способно долго расти на одном месте, не причиняя вреда соседним растениям. Лучший выбор для занятых людей.
1. Хоста — декоративно-лиственный многолетник семейства спаржевых, который растет в тенистых условиях или полутени.
2. Прикорневые листья темно-зеленой окраски, с разводами или без, бывают пестролистными или с восковым налетом (голубые хосты).
3. Прямостоячий цветонос высотой до 1 м, цветки мелкие белой, фиолетовой или сиреневой окраски. Часто имеют приятный запах. Для сохранения компактной формы куста цветоносы рекомендовано аккуратно обрезать или выламывать.
4. Молодые растения необходимо укрывать лапником или укрывным материалом на зиму, взрослые растения мульчируют сухими листьями в регионах с суровыми зимами. Лучшая защита для растений — снежное одеяло.
5. Весна и осень наиболее благоприятны для пересадки и размножения.
6. Почва необходима легкая, рыхлая, нейтральная или слабокислая.
7. Мульчируют хосты корой, щепой или сосновыми шишками для сохранения почвенной влаги и борьбы с сорными растениями.
8. Поливают хосты умеренно, так как растения не любят заболоченности почвы.
9. Размножают семенами, черенками и делением материнского растения.
10. Хосты устойчивы к заболеваниям и вредителям, но считаются лакомством для улиток и слизней.
11. Функии могут быть токсичны для домашних кошек и собак, а вот олени, козы и кролики охотно их едят.
Эксперт: Даниил Костылев, ученый-агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, доцент, владелец питомника «Цветник Урала»