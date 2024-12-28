Столица Финляндии отметила Рождество землетрясением

Обычно Новый год встречают фейерверками, но для столицы Финляндии природа приготовила более впечатляющие спецэффекты: в рождественскую ночь здесь произошло землетрясение. Учитывая, что обычно сейсмическая активность в регионе отсутствует, событие точно запомнилось горожанам и гостям города.
По внезапную тряску рассказало финское издание Yle. Мощность землетрясения составила всего 1,1 балла по шкале Рихтера, но, учитывая, что землетрясений в Финляндии обычно не бывает, даже такие скромные толчки впечатлили местных жителей.
Землетрясение началось в 6:30 утра и длилось примерно минуту. Сообщения о подземных толчках поступали в службы со всех районов города. «Если бы оно произошло в Балтийском море или в лесу, никто бы и не заметил», — трезво оценивают ситуацию сейсмологи.
Причины природного явления до сих пор не ясны, но сейсмологи уверены, что люди здесь ни при чем. Обычно землетрясения в этом регионе, как объясняют ученые, происходят из-за движения плит в Атлантическом океане и перемещения подземных вод.
Впрочем, непосредственных свидетелей это не особенно успокоило: очевидцы упоминают громкий звук, перекрывший шум машин, и дрожь в ногах и всем теле, от которой можно было упасть на землю. Впрочем, сейсмологи уверяют, что все эти явления — в порядке вещей.
На самом деле, землетрясения в Финляндии не такая уж и редкость: ученые регистрируют около 100 сейсмических инцидентов в стране ежегодно. Но большинство подземных толчков еще слабее, и обычные люди чаще всего их просто не замечают.
В Хельсинки землетрясений сильнее еще не было, но, как отмечают ученые, в других городах Финляндии они случались не так давно. К примеру, в 2013 году землетрясение силой 1,7 магнитуд произошло в Эспю, а в 2011 году силой 2,6 магнитуд — в общине Мянтсяля на севере страны.
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