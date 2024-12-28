Столица Финляндии отметила Рождество землетрясением

В Хельсинки землетрясений сильнее еще не было, но, как отмечают ученые, в других городах Финляндии они случались не так давно. К примеру, в 2013 году землетрясение силой 1,7 магнитуд произошло в Эспю, а в 2011 году силой 2,6 магнитуд — в общине Мянтсяля на севере страны.