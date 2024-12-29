Как подобрать фитолампу для растений

В-третьих, голодание. Установив фитолампу, многие владельцы растений начинают забывать об их поливе и удобрении, а они не менее важны для растения, чем свет. Кроме того, с дополнительным источником света растения растут и развиваются быстрее, поэтому им требуется даже больше воды, чем раньше.