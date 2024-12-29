Как подобрать фитолампу для растений

В темные зимние дни от недостатка света страдают не только люди, но и растения. И если люди могут порадовать себя новогодними праздниками, то домашние цветы и кустики не имеют даже такой возможности.
Зато им может помочь фитолампа — специальный осветительный прибор, который помогает им расти и не чахнуть. Как правильно подобрать фитолампу, рассказала Мария Пушкина в телеграм-канале «Цветы и растения».
С правильно подобранной фитолампой растения будут хорошо себя чувствовать даже в коридоре или другом пространстве без окон, а без дополнительного освещения могут засохнуть даже около окна.
Фитолампы бывают разные: полноспектральные (дают белый свет) и биколор — красно-синие. Вторые лучше использовать для молодых ростков, чтобы у них быстрее сформировались корни и пошел рост. А вот взрослым и сформировавшимся растениям будет полезнее полноспектральная лампа.
Форма лампы в первую очередь зависит от параметров помещения и размеров растения: важно, чтобы лампа освещала растение полностью и равномерно, и при этом не находилась к нему слишком близко.
Мария также перечислила основные ошибки, которые можно допустить при использовании фитолампы. Во-первых, если поставить лампу слишком близко, растение может получить ожог. Особенно часто так происходит, если за растением не уследить и оно разрастется, приблизившись к лампе самостоятельно.
Во-вторых, пересвет. Не всем растениям нужен максимум света 24 часа в сутки. Чаще всего дополнительный свет требуется им на 12−16 часов. Во многих фитолампах встроен таймер, который позволит автоматизировать включение и выключение.
В-третьих, голодание. Установив фитолампу, многие владельцы растений начинают забывать об их поливе и удобрении, а они не менее важны для растения, чем свет. Кроме того, с дополнительным источником света растения растут и развиваются быстрее, поэтому им требуется даже больше воды, чем раньше.
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