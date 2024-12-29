В Госдуме предостерегли от сдачи дач и коттеджей под новогодние вечеринки

«С наступлением зимних каникул и новогодних праздников многие владельцы загородных домов задумываются о сдаче своих владений в аренду для новогодних праздников и корпоративов. Ведь всего за несколько праздничных дней можно заработать сумму, которую обычно получают за месяц аренды. Однако не все так просто. Закон позволяет сдачу недвижимости посуточно при заключении краткосрочного договора найма. Такой договор не требует государственной регистрации и нотариального заверения. Однако риски посуточной аренды возрастают — новогодняя вечеринка может нанести ущерб вашему имуществу», — сказал Чаплин.