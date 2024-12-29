На Солнце произошла мощнейшая вспышка класса X

Сильнейшая вспышка самого высокого класса Х произошла на Солнце 29 декабря, сообщили ТАСС в Центре мониторинга космической погоды.
«В 10:17 мск в рентгеновском диапазоне зарегистрирована вспышка Х1.1», — сообщил представитель центра.
До этой вспышки на Солнце была зафиксирована целая серия вспышек средней и сильной мощности класса М. Специалисты оценивают, приведет ли эта вспышка класса Х к сильной магнитной буре на Земле.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.