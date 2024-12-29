Соседи выстроятся в очередь вдоль забора: ваш цветник поразит красотой — 3 лучших растения

Среди них агератум. Его еще называют «долгоцветка». Теплолюбивое растение нужно выращивать через рассаду. Но труды садовода этого стоят: агератум способен цвести с июня по октябрь. Растение любит обильный полив и удобрения. За исключением свежего навоза. Важно: чтобы агератум цвел долго и обильно, его необходимо прищипывать.