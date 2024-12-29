Соседи выстроятся в очередь вдоль забора: ваш цветник поразит красотой — 3 лучших растения

Как продлить красоту сада до наступления зимы? Правильно! Необходимо подобрать растения, которые будут радовать цветением до первых ощутимых заморозков. Благо таких представителей растительного мира очень много.
Среди них агератум. Его еще называют «долгоцветка». Теплолюбивое растение нужно выращивать через рассаду. Но труды садовода этого стоят: агератум способен цвести с июня по октябрь. Растение любит обильный полив и удобрения. За исключением свежего навоза. Важно: чтобы агератум цвел долго и обильно, его необходимо прищипывать.
Гацания — еще один «долгоиграющий» представитель сада. Это низкорослое растение напоминает ромашку. Цветок отлично себя чувствует на солнце и на плодородном грунте. Бутоны гацания открывает в полдень, а закрывает их поздно вечером.
Радовать своим цветением до морозов будет и гелениум. Рослый многолетник может вырасти до полутора метров высотой. Предпочитает как солнечную сторону сада, так и полутень. Главное условие выращивания — грунт должен быть плодородным и рыхлым, а полив умеренным. Гелениум способен выдержать заморозки до минус трех градусов.