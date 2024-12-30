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У берегов Чили произошло землетрясение магнитудой 5,5

БУЭНОС-АЙРЕС, 30 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 5,5 зарегистрировано у побережья Чили. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр.

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Источник: AP 2024

По его данным, эпицентр находился в 61 км к юго-западу от города Кокимбо с населением около 161 тыс. человек. Очаг залегал на глубине 10 км.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.