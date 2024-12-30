На Солнце зафиксировали один из сильнейших всплесков активности за год

«На Солнце рано утром в 7.14 и 7.31 произошли подряд две новых вспышки высшего рентгеновского класса X. Взрывы зарегистрированы в западной части солнечного диска, снова в зоне, откуда возможно влияние на Землю», — сказал Богачев.
Он уточнил, что согласно расчетам, выбросы массы от взрыва придут к Земле в середине дня 31 декабря и вызовут полярные сияния, которые можно будет наблюдать в том числе в новогоднюю ночь. Модель движения новых выбросов, по словам ученого, которые были зарегистрированы в течение суток, пока не построена.
«В целом, на Солнце регистрируется один из самых сильных всплесков активности в текущем году», — добавил он.
Учёный напомнил, что предыдущие два всплеска наблюдались в мае и октябре. Кроме того, предыдущие новогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности, а год и вовсе начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0, которая произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве. Пока, впрочем, признаков усиления активности до таких значений не наблюдается, уточнил Богачев.