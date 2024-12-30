На Солнце зафиксировали один из сильнейших всплесков активности за год

Учёный напомнил, что предыдущие два всплеска наблюдались в мае и октябре. Кроме того, предыдущие новогодние праздники также проходили в условиях высокой солнечной активности, а год и вовсе начался с крупной солнечной вспышки уровня X5.0, которая произошла всего через полчаса после боя курантов в Москве. Пока, впрочем, признаков усиления активности до таких значений не наблюдается, уточнил Богачев.