Вильфанд рассказал о теплой погоде в четырех округах РФ

Он отметил, что очень теплая погода будет отмечаться в ПФО, а именно в Кировской области, где в ночь на 1 января показатель составит минус 2, минус 7 градусов, что выше нормы на 6−8 градусов. В Оренбургской области, в Башкирии до Нового года температуры будут положительными, днем — плюс 3−4 градуса.