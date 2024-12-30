Вильфанд рассказал о теплой погоде в четырех округах РФ

«На юге европейской России, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, температура будет около 10 градусов дневная, ночные температуры — от плюс 1 до 6 градусов, но в континентальных районах, на севере Краснодарского края, в Ростовской области — до нулевой отметки», — сказал метеоролог.
Вильфанд предупредил, что в горах Краснодарского края существует угроза схода лавин.
Он отметил, что очень теплая погода будет отмечаться в ПФО, а именно в Кировской области, где в ночь на 1 января показатель составит минус 2, минус 7 градусов, что выше нормы на 6−8 градусов. В Оренбургской области, в Башкирии до Нового года температуры будут положительными, днем — плюс 3−4 градуса.
В последующем, в южной половине Приволжского федерального округа ночью ожидается около 0, днем — до плюс 4−6 градусов. «На Урале тоже тепло, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ночью 10−15 градусов ниже 0, это очень высоко, дневные температуры — около минус 7−10 градусов, высокие температуры, но все-таки со снежком», — подчеркнул Вильфанд.