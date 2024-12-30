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Вильфанд рассказал о теплой погоде в четырех округах РФ

МОСКВА, 30 декабря. /ТАСС/. Теплая погода в ближайшие дни прогнозируется на юге России, а также в Приволжском и Уральском федеральных округах. Об этом рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Сейчас в Ричмонде: +13° 5 м/с 88% 750 мм рт. ст. +11°
Источник: Freepik

«На юге европейской России, в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, температура будет около 10 градусов дневная, ночные температуры — от плюс 1 до 6 градусов, но в континентальных районах, на севере Краснодарского края, в Ростовской области — до нулевой отметки», — сказал метеоролог.

Вильфанд предупредил, что в горах Краснодарского края существует угроза схода лавин.

Он отметил, что очень теплая погода будет отмечаться в ПФО, а именно в Кировской области, где в ночь на 1 января показатель составит минус 2, минус 7 градусов, что выше нормы на 6−8 градусов. В Оренбургской области, в Башкирии до Нового года температуры будут положительными, днем — плюс 3−4 градуса.

В последующем, в южной половине Приволжского федерального округа ночью ожидается около 0, днем — до плюс 4−6 градусов. «На Урале тоже тепло, в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах ночью 10−15 градусов ниже 0, это очень высоко, дневные температуры — около минус 7−10 градусов, высокие температуры, но все-таки со снежком», — подчеркнул Вильфанд.