Как пройти горбы вихря? 31 декабря будет магнитная буря с двумя пиками

Но вечером 29 декабря прогноз пересмотрели. Похоже, буря приближается быстрее, и начнется утром 31 декабря. «У магнитной бури, вероятно, будет два максимума, прогнозируют астрономы. — Первый приход ожидается около восьми утра по московскому времени, второй — около 16 часов. Оба выброса умеренной силы, поэтому рекордных бурь точно не будет, но предварительно получается всё равно довольно сильное воздействие на уровне G2-G3 (по 5-балльной шкале)».
Не очень хорошо, когда проблемы для чувствительных людей начинаются уже утром, и тем более, если это утро 31 декабря, когда дел из-за подготовки к празднику невпроворот.
«Метеочувствительным людям не нужно отчаиваться, — говорит aif.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. — В таких случаях начало бури лучше проспать и встать попозже. Тем более, что день будет очень длинным, ведь даже “жаворонки” в новый год ложатся много позже полуночи. Поэтому, укладываясь сегодня спать, настройтесь на долгий сон, исключив с обеда все возбуждающие средства — от кофе до просмотра боевиков и ужастиков. Не наедайтесь на ночь. Допускается принять перед сном легкие успокоительные средства на растительной основе: валериану, настойку пустырника или пиона. Снотворные нежелательны, после них многие чувствуют себя разбитыми, и это только усугубит проблемы.
Если буря вызывает умеренное недомогание, можно после завтрака погулять. А потом включите любимые советские комедии, которые всегда показывают под новый год, и начинайте пораньше и не торопясь готовить праздничные блюда.
Если болит голова, но давление невысокое (так нередко бывает), не тяните с обезболивающими. Лучше выбрать комплексные препараты, содержащие не только анальгетик, но и кофеин. Примите его и лягте спать. Кстати, всем метеочувствительным пациентам, даже без явных головных болей, будет неплохо поспать днем.
Если все развивается по неблагоприятному сценарию, это не исключено даже при бурях такого уровня, пользуйтесь теми советами, которые мы давали ранее. Следите за артериальным давлением, болями в груди, перебоями в сердце. Если привычные лекарства не помогают решить эти проблемы, не стесняйтесь вызывать скорую даже 31 декабря и 1 января. Праздник может быть несколько испорчен, но это лучше, чем заработать какую-то серьезную сердечно-сосудистую проблему. У врачей больше средств и умений, чтобы остановить развитие осложнений.