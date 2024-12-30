Как пройти горбы вихря? 31 декабря будет магнитная буря с двумя пиками

«Метеочувствительным людям не нужно отчаиваться, — говорит aif.ru кандидат медицинских наук, врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов. — В таких случаях начало бури лучше проспать и встать попозже. Тем более, что день будет очень длинным, ведь даже “жаворонки” в новый год ложатся много позже полуночи. Поэтому, укладываясь сегодня спать, настройтесь на долгий сон, исключив с обеда все возбуждающие средства — от кофе до просмотра боевиков и ужастиков. Не наедайтесь на ночь. Допускается принять перед сном легкие успокоительные средства на растительной основе: валериану, настойку пустырника или пиона. Снотворные нежелательны, после них многие чувствуют себя разбитыми, и это только усугубит проблемы.