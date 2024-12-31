В Гидрометцентре спрогнозировали осадки и гололедицу в Москве 31 декабря

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −5.
В Московской области днем синоптики обещают от −1 до +4 градусов, ночью температура может упасть до −7.
Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/с, возможно возникновение порывов ветра до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 739−744 мм ртутного столба.
Накануне, 30 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на Новый год будет мокрый снег, ветер 5−10 м/с и температура до −4 градусов, а по области возможно похолодание до −6 градусов. Синоптик отметил, что 31 декабря ожидаются снег и мокрый снег из-за понижения температуры в верхних слоях атмосферы и усилится ветер до 15 м/с, в то время как 1 и 2 января ожидается около 0 градусов.