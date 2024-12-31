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В Гидрометцентре спрогнозировали осадки и гололедицу в Москве 31 декабря

Облачно, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, гололедица и до +3 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона во вторник, 31 декабря. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +9° 3 м/с 61% 755 мм рт. ст. +14°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +1 до +3 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −5.

В Московской области днем синоптики обещают от −1 до +4 градусов, ночью температура может упасть до −7.

Ожидается западный ветер со скоростью 6−11 м/с, возможно возникновение порывов ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 739−744 мм ртутного столба.

Накануне, 30 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве на Новый год будет мокрый снег, ветер 5−10 м/с и температура до −4 градусов, а по области возможно похолодание до −6 градусов. Синоптик отметил, что 31 декабря ожидаются снег и мокрый снег из-за понижения температуры в верхних слоях атмосферы и усилится ветер до 15 м/с, в то время как 1 и 2 января ожидается около 0 градусов.