Зачем дачники используют соду и золу: одна хитрость даст бешеный урожай

Дачникам рассказали о хитрости, которая удивит незнающих. Опытные огородники собирают соду с золой и получают отменный урожай. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Если смешать соду с золой, получится универсальное средство, которое можно применять на участке.
В древесной золе много полезных веществ, микроэлементов и минералов, нужных растениям для роста и развития.
А сода обладает антисептическим действием. К тому же, это отличный отбеливатель.
Смесь соды с золой дачники используют в качестве удобрения. Средство растворяют в воде и поливают грядки и клумбы. Так растения получат не только подкормку, но и защиту от грибковых заболеваний. Смесь содержит калий, фосфор и другие полезные элементы.
Если просто рассыпать смесь вокруг растений, это избавит от вредителей.
Добавленная смесь в компост ускоряет процесс разложения.
Этой смесью, к тому же, можно чистить дачный домик и удалять пятна с мебели.