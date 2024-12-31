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Зачем дачники используют соду и золу: одна хитрость даст бешеный урожай

Дачникам раскрыли, как использовать эти простые средства.

Источник: IrkutskMedia.ru

Дачникам рассказали о хитрости, которая удивит незнающих. Опытные огородники собирают соду с золой и получают отменный урожай. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Если смешать соду с золой, получится универсальное средство, которое можно применять на участке.

В древесной золе много полезных веществ, микроэлементов и минералов, нужных растениям для роста и развития.

А сода обладает антисептическим действием. К тому же, это отличный отбеливатель.

Смесь соды с золой дачники используют в качестве удобрения. Средство растворяют в воде и поливают грядки и клумбы. Так растения получат не только подкормку, но и защиту от грибковых заболеваний. Смесь содержит калий, фосфор и другие полезные элементы.

Если просто рассыпать смесь вокруг растений, это избавит от вредителей.

Добавленная смесь в компост ускоряет процесс разложения.

Этой смесью, к тому же, можно чистить дачный домик и удалять пятна с мебели.