Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

«Роскосмос» показал кадры накрывшего Москву циклона

Госкорпорация «Роскосмос» во вторник, 31 декабря, опубликовала фотографию накрывшего Москву снегопада.

Сейчас в Ричмонде: +2° 2 м/с 93% 755 мм рт. ст. +8°
Источник: Роскосмос

«Снимок с наших спутников — “Электро-Л” и “Арктика-М”, — говорится в сообщении в Telegram-канале.

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Миахил Леус рассказал «Известиям», что погоду в столице 31 декабря формирует холодный атмосферный фронт, а наиболее заметные осадки — снег — продлятся до 16:00 мск, после чего они будут ослабевать и сокращаться. Синоптик добавил, что максимальная температура в Москве сегодня составит от 0 до +2 градусов, а слой снега может увеличиться до порядка 3−5 см.