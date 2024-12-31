«Роскосмос» показал кадры накрывшего Москву циклона

Ранее в этот день ведущий специалист центра погоды «Фобос» Миахил Леус рассказал «Известиям», что погоду в столице 31 декабря формирует холодный атмосферный фронт, а наиболее заметные осадки — снег — продлятся до 16:00 мск, после чего они будут ослабевать и сокращаться. Синоптик добавил, что максимальная температура в Москве сегодня составит от 0 до +2 градусов, а слой снега может увеличиться до порядка 3−5 см.