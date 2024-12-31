В нескольких городах Британии отменили мероприятия к Новому году из-за непогоды

«Прогнозируемые сильные ветры привели к отмене мероприятий в честь 2025 года в таких местах, как Блэкпул, набережная Ньюкасла, остров Уайт, Бангор в северном Уэльсе и Рипон в Северном Йоркшире», — пишет издание.
Газета, ссылаясь на слова организаторов мероприятий, отметила, что из-за прогнозируемого сильного ветра и дождя в Шотландии отменен фестиваль Хогманай в Эдинбурге.
Однако в публикации отмечается, что новогодний фейерверк на Темзе в Лондоне не будет отменен, но контроль за погодными условиями продолжается.
Накануне сообщалось, что в Москве Красная площадь будет закрыта с 18:00 31 декабря до 8:00 1 января 2025 года. Исключение является ГУМ-каток, который работает в соответствии со своим расписанием.