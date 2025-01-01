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Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до +2 градусов в Москве 1 января

Облачно, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя, местами налипание мокрого снега, гололедица и до +2 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в среду, 1 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +12° 3 м/с 82% 747 мм рт. ст. +9°
Источник: Reuters

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от 0 до +2 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −1.

В Московской области днем синоптики обещают от −3 до +2 градусов, ночью температура может упасть до −3.

Ожидается юго-западный и южный ветер со скоростью 7−12 м/с, возможно возникновение порывов ветра до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 733−740 мм ртутного столба.

Накануне, 31 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Известиям», что в пятницу, 3 января, после ухода циклона температура понизится до −3… −5 градусов, сформируется гололедица. После этого, по его словам, 4 и 5 января в Москве начнется «настоящая зима».