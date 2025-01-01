В Москве из-за ветра объявили желтый уровень погодной опасности

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье более чем на сутки из-за сильного ветра, порывы которого местами могут достигать 17 м/с. Об этом сообщили ТАСС в Гидрометцентре РФ.
«Ветер с порывами до 17 м/c, период предупреждения до 21:00 мск 2 января», — сказали там, напомнив, что желтый уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеоусловия. Также синоптики предупреждают об образовании гололеда и налипании мокрого снега местами до 21:00 мск.
Стоит отметить, что желтым цветом вместе со столицей и Подмосковьем окрашена вся карта предупреждений по Центральной России. В большинстве регионов это связано также с ветром, гололедом и гололедицей на дорогах.
Согласно прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в мегаполисе и области будет облачно с умеренными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Столбики термометров покажут в столице от минус одного до плюс одного градуса, в области — от минус трех до плюс двух градусов. Днем второго января осадки могут сохраниться при диапазоне температуры воздуха от плюс двух до плюс четырех градусов в Москве и от минус одного до плюс четырех градусов в Подмосковье.
В настоящее время, по последним данным главной столичной метеостанции, расположенной на ВДНХ, температура воздуха в мегаполисе составляет минус 1,9 градуса.