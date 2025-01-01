В Москве из-за ветра объявили желтый уровень погодной опасности

Согласно прогнозам синоптиков, предстоящей ночью в мегаполисе и области будет облачно с умеренными осадками в виде снега, мокрого снега и дождя. Столбики термометров покажут в столице от минус одного до плюс одного градуса, в области — от минус трех до плюс двух градусов. Днем второго января осадки могут сохраниться при диапазоне температуры воздуха от плюс двух до плюс четырех градусов в Москве и от минус одного до плюс четырех градусов в Подмосковье.