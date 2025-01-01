Якутск ждут аномальные морозы до −51 °С

Тем временем в Москве ушедший 2024 год ознаменовался беспрецедентно высокой средней температурой — 8,2 ℃. Это значение превышает все предыдущие рекорды за историю наблюдений в столице. Прежний рекорд, установленный в 2020 году, составлял 8℃. Аномально теплыми оказались все месяцы года, за исключением января и мая.