Якутск ждут аномальные морозы до −51 °С

«С 1 января по 4 января 2025 года в Якутске и окрестностях аномально холодная погода, понижение среднесуточной температуры воздуха ниже нормы на 7 и более», — отмечается в сообщении.
Согласно прогнозу на 2 января, температура воздуха в Якутске может упасть ночью до минус 51.
Тем временем в Москве ушедший 2024 год ознаменовался беспрецедентно высокой средней температурой — 8,2 ℃. Это значение превышает все предыдущие рекорды за историю наблюдений в столице. Прежний рекорд, установленный в 2020 году, составлял 8℃. Аномально теплыми оказались все месяцы года, за исключением января и мая.
При этом Россия в 2025 году получит хороший урожай, а год будет без природных катаклизмов. В этом убежден Верховный шаман России, глава кызылской местной религиозной организации шаманов «Адыг-Ээрен» («Дух медведя») Кара-оол Допчун-оол.