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Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до +4 градусов в Москве 2 января

Облачно, небольшие осадки, местами умеренные, в виде мокрого снега с дождем, местами налипание снега на проводах и деревьях, гололедица и до +4 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в четверг, 2 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Ричмонде: +7° 6 м/с 45% 758 мм рт. ст. +11°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +2 до +4 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до −2.

В Московской области днем синоптики обещают от −1 до +4 градусов, ночью температура может упасть до −4.

Ожидается юго-западный ветер со скоростью 7−12 м/с, возможно возникновение порывов ветра до 17 м/с.

Атмосферное давление составит 729−732 мм ртутного столба.

Ранее, 31 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Известиям», что в пятницу, 3 января, после ухода циклона температура понизится до −3… −5 градусов, сформируется гололедица. После этого, по его словам, 4 и 5 января в Москве начнется «настоящая зима».