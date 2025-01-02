Синоптики спрогнозировали мокрый снег и до +4 градусов в Москве 2 января

Ранее, 31 декабря, ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил «Известиям», что в пятницу, 3 января, после ухода циклона температура понизится до −3… −5 градусов, сформируется гололедица. После этого, по его словам, 4 и 5 января в Москве начнется «настоящая зима».