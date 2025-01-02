Свой болгарин дома. Как вырастить сладкий перец на подоконнике

Своими секретами в выращивании сладкого перца дома поделился с aif.ru Владимир Фомин, огородник-любитель из поселка Старобешево Донецкой области:
— Сладкий перец традиционно считается культурой для теплиц и открытого грунта. Однако его вполне можно выращивать и на подоконнике в обычной городской квартире. А если есть утепленный балкон — то и вовсе получать урожаи, подобные тепличным. Выращиваю перец на подоконнике уже второй год.
Первое, что я понял, это важность выбора сорта. Мне хотелось компактное растение, которое легко поместится на подоконнике. В магазине нашёл несколько сортов с ранним сроком созревания и высотой кустиков всего 25−30 сантиметров. Такие сорта отлично чувствуют себя в домашних условиях и даже могут украсить интерьер благодаря ярким разноцветным плодам.
Семена высеял в небольшие контейнеры с подготовленным грунтом. Кстати, землю можно купить готовую, но я предпочитаю делать сам: смешиваю дерновую землю, песок и перегной, добавляя немного золы — стакан на 5 кг.
Через неделю появились первые всходы. Было радостно наблюдать, как маленькие ростки стремятся к солнцу.
Мои контейнеры заняли самое светлое место на подоконнике. Перец, как оказалось, обожает солнце и не боится прямых лучей. В пасмурные дни я использовал дополнительное освещение. Сразу заметил, как растения благодарно реагируют на свет: они росли крепкими и ровными.
Температура — ещё один важный фактор. В комнате было около 24−26 градусов, и перчики прекрасно себя чувствовали. Правда, на ночь приходилось убирать их с подоконника, если за окном становилось особенно холодно.
Полив стал для меня настоящей наукой. Здесь главное — не переусердствовать. Верхний слой земли должен немного подсыхать, а нижний оставаться влажным. Поливал только тёплой водой. Пару раз в месяц добавлял вытяжку из древесной золы — это полезно для корневой системы.
Когда кустики подросли, я пересадил их в горшки объёмом около 5 литров. Оказалось, что размер ёмкости действительно имеет значение: чем больше горшок, тем крупнее плоды. В качестве опоры для кустов я использовал небольшие деревянные колышки. Это помогло избежать поломки ветвей под тяжестью плодов.
Через три месяца мои перчики начали цвести. Это было маленьким чудом! Вдохновившись, я стал подкармливать их удобрениями — купил полный органо-минеральный комплекс в магазине и применял по инструкции. И вот, к апрелю, когда все только начинали возиться с рассадой, у меня уже был первый урожай — яркие, ароматные плоды.
Конечно, не обошлось без трудностей. На одном кустике я заметил паутинного клеща. Пришлось воспользоваться инсектицидами (для опрыскивания выносил растения в нежилой коридор).
Теперь я знаю, что перец — это не только огородное растение, но и комнатное растение. Мои кустики продолжают плодоносить уже второй год, ведь перец — многолетник, и у нас погибает в грунте только из-за морозов. А так он может плодоносить несколько лет. А я уже планирую следующий эксперимент: вырастить новые сорта с различной окраской плодов.
Если у вас есть свободное место на подоконнике, обязательно попробуйте. Перцы не только порадуют урожаем, но и станут ярким украшением дома!