Свой болгарин дома. Как вырастить сладкий перец на подоконнике

Теперь я знаю, что перец — это не только огородное растение, но и комнатное растение. Мои кустики продолжают плодоносить уже второй год, ведь перец — многолетник, и у нас погибает в грунте только из-за морозов. А так он может плодоносить несколько лет. А я уже планирую следующий эксперимент: вырастить новые сорта с различной окраской плодов.