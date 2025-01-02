Вильфанд прогнозирует сильный ветер и осадки в СЗФО

«Циклоны, которые с севера Москвы перемещаются, приводят к тому, что формируются сильные ветры, характерные и для Ленинградской, и для Мурманской, и для Калининградской областей. В Калининградской области в ближайшие дни дождь, мокрый снег, ветер до 22 м/с. В Карелии, Архангельской, Вологодской областях тоже сильный снег, в Коме — осадки в виде дождя и мокрого снега», — сказал он.
Руководитель Гидрометцентра отметил, что в Ленинградской области прогнозируется сильный снег. А на востоке Балтийского моря высота волн может составить от 3 до 5 метров при усилении ветра 22−28 м/с на побережье. «Поэтому ближайшие дни там очень сложно. И я думаю, что пример на Азовском море показывает, как нужно относиться к прогнозам океанологов и метеорологов», — заключил Вильфанд.