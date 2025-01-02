В штате Калифорния произошло землетрясение

До этого землетрясение произошло у берегов американского штата Аляска. По данным научно-исследовательской организации, магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 177 км к востоку от города Джуно, в котором проживают порядка 32,7 тыс. человек.