Ричмонд
Новости погоды
Краткий прогноз
Почасовой прогноз
День
14 дней
Месяц
Год
Сад и огород
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Реклама

В штате Калифорния произошло землетрясение

В штате Калифорния, вблизи населенного пункта Кобб, зафиксировали землетрясение магнитудой 4,7.

Сейчас в Ричмонде: +2° 5 м/с 51% 761 мм рт. ст. +4°
Источник: Газета.Ру

Об этом сообщили на сайте геологической службы США (USGS).

По данным научно-исследовательской организации, подземные толчки зафиксировали в 3,6 км к юго-востоку от населенного пункта. Эпицентр природного катаклизма залегал на глубине 1,1 км.

До этого землетрясение произошло у берегов американского штата Аляска. По данным научно-исследовательской организации, магнитуда подземных толчков составила 5,5. Эпицентр природного катаклизма находился на расстоянии 177 км к востоку от города Джуно, в котором проживают порядка 32,7 тыс. человек.

28 декабря спасательная служба министерства внутренних дел Армении заявила, что специалисты зафиксировали землетрясение магнитудой 4,2 в районе города Дманиси в Грузии. Очаг природного катаклизма залегал на глубине 10 км. Интенсивность подземных толчков в эпицентре составила пять-шесть баллов.