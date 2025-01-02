На юге России прогнозируется опасность схода лавин

«На горах Северного Кавказа лавиноопасность выше 2−2,5 км, а на горах Красноярского края лавиноопасность выше 1,5−2 км. Она существует и связана с тем, что там прошли осадки в виде мокрого снега, и снега много, он плотный. Когда плотный снег, то всегда существует лавиноопасность, если бы он был пушистый, опасность бы не возникала. И более того, сейчас, особенно на склонах Красноярского края, очень много осадков — от 1,5 до 2 с небольшим метров. Чем выше, тем больше слой снега», — сказал он.