Землетрясение магнитудой 4,8 произошло на северо-западе Китая

По данным пресс-службы, подземные толчки были зафиксированы в 10:01 по пекинскому времени (05:01 мск). Эпицентр наблюдался в точке с координатами 38,4 градуса северной широты и 106,22 градуса восточной долготы. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.