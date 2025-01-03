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Хранятся до весны не теряя вкуса — этот томат просто находка: сорт российский селекции

Характеристика сорта.

Погода в Ричмонде: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Krasnoyarskmedia

Сорт томата «Зазимок» был выведен российскими селекционерами и завоевал любовь многих дачников. Это детерминантное растение высотой до метра, нуждающееся в дополнительной опоре и пасынковании.

В каждой кисти созревает в среднем по 3−6 плодов. Томаты насыщенного ярко-красного цвета. Форма округлая, немного приплюснутая. Вес плодов 130−150 грамм.

Кожица прочная, в меру утолщенная. Мякоть упругая, сочная, красная.

Средняя урожайность сорта — до 4 килограммов с одного куста. Томаты отлично транспортируются и способны храниться до весны не теряя своих вкусовых качеств.

Сорт устойчив к основным заболеваниям и погодным условиям.