Хранятся до весны не теряя вкуса — этот томат просто находка: сорт российский селекции

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Сорт томата «Зазимок» был выведен российскими селекционерами и завоевал любовь многих дачников. Это детерминантное растение высотой до метра, нуждающееся в дополнительной опоре и пасынковании.
В каждой кисти созревает в среднем по 3−6 плодов. Томаты насыщенного ярко-красного цвета. Форма округлая, немного приплюснутая. Вес плодов 130−150 грамм.
Кожица прочная, в меру утолщенная. Мякоть упругая, сочная, красная.
Средняя урожайность сорта — до 4 килограммов с одного куста. Томаты отлично транспортируются и способны храниться до весны не теряя своих вкусовых качеств.
Сорт устойчив к основным заболеваниям и погодным условиям.