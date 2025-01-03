3 продукта с кухни превратят бегонию в истинную красотку: делаем подкормку зимой

Бегония относится к неприхотливым комнатным растениям. Она не жалуется на жизнь даже в таких условиях, когда другие цветы начинают чахнут. Но разгар зимы может негативно сказаться и на ней. Бегонии в такой период крайне необходима грамотная подкормка.