3 продукта с кухни превратят бегонию в истинную красотку: делаем подкормку зимой

Бегония относится к неприхотливым комнатным растениям. Она не жалуется на жизнь даже в таких условиях, когда другие цветы начинают чахнут. Но разгар зимы может негативно сказаться и на ней. Бегонии в такой период крайне необходима грамотная подкормка.
Опытные цветоводы советуют порадовать цветок подкормкой из трёх известных компонентов. Просто смешайте в одинаковых пропорциях сахарный песок, дрожжи и лимонный сок. Полученную смесь следует размешать в одном литре теплой кипяченой воды. Поливать бегонию такой добавкой необходимо один раз в неделю утром. Важное условие — постарайтесь лить подкормку под корень, не задевая листья.
Она подействует на бегонию как чашечка кофе. Даст силы для роста и заставит ее активнее выпускать новые бутоны. Растение станет более мясистым, крепким и обретет внешний лоск.