В мгновение ока вырастет до потолка: народная подкормка монстеры — начинать нужно зимой

Монстера — невероятно красивая лиана с широкими резными листьями. В домашних условиях, при хорошем уходе и качественной опоре, она может вырасти до двух метров в высоту.
Несмотря на то, что растение считается довольно неприхотливым, оно все равно нуждается в периодических подкормках. Агроном Тимирязевской академии Ксения Давыдова рассказала о популярном народном средстве для удабривания монстеры.
Речь пойдет о банановой кожуре, уже давно зарекомендовавшей себя как отличное удобрение для различных огородных и комнатных растений. В этом пищевом отходе содержится огромное количество минералов, которые легко усваиваются.
Для приготовления подкормки необходимо взять кожуру от двух бананов, обдать кипятком, чтобы обеззаразить. После этого шкурки нужно высушить в духовке. Затем кожура измельчается до состояния порошка.
Получившийся порошок нужно развести в литре воды, добавить 1 столовую ложку измельченной яичной скорлупы и 20 грамм сульфата магния. Настаивать раствор на протяжении трех часов, а затем полить монстеру.
Такая подкормка напитает лиану необходимыми для роста элементами и буквально преобразит ее.